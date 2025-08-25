AUTOS
CAOA Chery oferece descontos de quase R$ 17 mil em agosto de 2025
Redução é válida em parte da linha de SUVs Tiggo
Por Daniel Genonadio
Quem tem interesse em comprar carros da CAOA Chery pode aproveitar descontos exclusivos oferecidos pela montadora para agosto de 2025. A redução, válida em parte da linha de SUVs Tiggo, reforçam busca da montadora em ampliar sua competitividade no mercado nacional.
As condições de mercado e os descontos que podem chegar perto de R$ 17 mil são oferecidas para pessoas com deficiência (PCD).
Tiggo 5
O maior desconto para o SUV está na versão Sport, que passa de R$ 119.990,00 para R$ 105.830,38,uma redução de R$ 14.159,62. Essa opção conta com todas as isenções, mas com restrição para cor preta.
Já o Tiggo 5X PRO, vendido ao preço público por R$ 134.990,00, passa para R$ 125.361,20. Ou seja, com desconto de R$ 9.628,80 e isenção de IPI.
Tiggo 7
No Tiggo 7, a versão Sport conta com um desconto oferecido de R$ 9.985,45, saindo de R$ 139.990,00 para R$ 130.004,55.
Mas o maior desconto é no Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, com oportunidade de uma venda por R$ 158.417,61, o que representa um desconto de R$ 16.572,39.
Preços da CAOA Chery para PCD em agosto de 2025
Tiggo 5
- Tiggo 5X Sport: de R$ 119.990,00 por R$ 105.830,38
- Tiggo 5X PRO: de R$ 134.990,00 por R$ 125.361,20
Tiggo 7
- Tiggo 7 Sport: de R$ 139.990,00 por R$ 130.004,55
- Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE: de R$ 174.990,00 por R$ 158.417,61
Fim da CAOA Chery?
A CAOA Chery registrou ótimo resultado de vendas em julho, mesmo em um momento de rumores de ruídos na parceria entre o Grupo CAOA e a montadora chinesa Chery. A união foi lançada em 2017 e está firme desde então.
O Grupo CAOA, segundo o Guia do Carro, não quis ficar "preso' somente à Chery e iniciou uma busca a outra montadores chinesa para firmar um acordo nos mesmos moldes. Assim, será lançado em 2026 veículos elétricos e híbridos sob a marca CAOA Changan.
A decisão da CAOA acontece após a Chery negar o ampliamento da parceria para as marcas Omoda e Exeed. A montadora chinesa decidiu lançar no Brasil a Omoda Jaecoo. O acordo com a Changan, no entanto, não significa o fim da união de sucesso com a Chery.
O acordo da CAOA com a Changan ainda não foi confirmado oficialmente, mas existe tendência da nova marca ser anunciada apenas no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro. A informação é da revista Autoesporte. Três carros da Changan devem ser lançados no Brasil em 2026.
