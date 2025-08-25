CAOA Chery oferece descontos de quase R$ 17 mil em agosto de 2025

Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE - Foto: CAOA Chery / Divulgação

Quem tem interesse em comprar carros da CAOA Chery pode aproveitar descontos exclusivos oferecidos pela montadora para agosto de 2025. A redução, válida em parte da linha de SUVs Tiggo, reforçam busca da montadora em ampliar sua competitividade no mercado nacional.

As condições de mercado e os descontos que podem chegar perto de R$ 17 mil são oferecidas para pessoas com deficiência (PCD).

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tiggo 5

O maior desconto para o SUV está na versão Sport, que passa de R$ 119.990,00 para R$ 105.830,38,uma redução de R$ 14.159,62. Essa opção conta com todas as isenções, mas com restrição para cor preta.

Já o Tiggo 5X PRO, vendido ao preço público por R$ 134.990,00, passa para R$ 125.361,20. Ou seja, com desconto de R$ 9.628,80 e isenção de IPI.

Tiggo 7

No Tiggo 7, a versão Sport conta com um desconto oferecido de R$ 9.985,45, saindo de R$ 139.990,00 para R$ 130.004,55.

Mas o maior desconto é no Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, com oportunidade de uma venda por R$ 158.417,61, o que representa um desconto de R$ 16.572,39.

Preços da CAOA Chery para PCD em agosto de 2025

Tiggo 5

Tiggo 5X Sport: de R$ 119.990,00 por R$ 105.830,38

Tiggo 5X PRO: de R$ 134.990,00 por R$ 125.361,20

Tiggo 7

Tiggo 7 Sport: de R$ 139.990,00 por R$ 130.004,55

Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE: de R$ 174.990,00 por R$ 158.417,61

Caoa Chery Tiggo 7 | Foto: Picasa

Fim da CAOA Chery?

A CAOA Chery registrou ótimo resultado de vendas em julho, mesmo em um momento de rumores de ruídos na parceria entre o Grupo CAOA e a montadora chinesa Chery. A união foi lançada em 2017 e está firme desde então.

O Grupo CAOA, segundo o Guia do Carro, não quis ficar "preso' somente à Chery e iniciou uma busca a outra montadores chinesa para firmar um acordo nos mesmos moldes. Assim, será lançado em 2026 veículos elétricos e híbridos sob a marca CAOA Changan.

A decisão da CAOA acontece após a Chery negar o ampliamento da parceria para as marcas Omoda e Exeed. A montadora chinesa decidiu lançar no Brasil a Omoda Jaecoo. O acordo com a Changan, no entanto, não significa o fim da união de sucesso com a Chery.

O acordo da CAOA com a Changan ainda não foi confirmado oficialmente, mas existe tendência da nova marca ser anunciada apenas no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro. A informação é da revista Autoesporte. Três carros da Changan devem ser lançados no Brasil em 2026.