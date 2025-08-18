AUTOS
CAOA define 3 carros que serão produzidos em nova parceria com chineses
Acordo firmado com gigante chinesa terá produção nacional
Por Azure Araujo
Em mais nova aposta a marca brasileira CAOA, firmou parceria com uma das gigantes da China, Changan com o objetivo de não se prender apenas a Chery, com quem tem parceria desde 2017.
Com uma fábrica em Anápolis, em Goiás, a CAOA já definiu os três primeiros modelos que serão produzidos em parceria com a Changan localmente, e não importados
A escolha da empresa automobilística muda o cronograma previsto e já deixa claro ao consumidor o que esperar do início das vendas.
As informações foram divulgadas pelo Autoesporte que apontou que a fábrica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), terá papel decisivo nessa produção.
Modelos
Os modelos escolhidos pela nova Caoa Changan são três SUVs, entre eles, dois têm motor a combustão, com porte médio: o Uni-T e o CS75. O terceiro, com porte grande, é elétrico: o Avatr 11.
Uni-T
O modelo está previsto para ser o líder de vendas, devido os seguintes equipamentos que otimizam o veículo:
- Câmbio automatizado de dupla embreagem;
- Sete marchas;
- Com pegada esportiva, ele pode ser comparado ao Toyota Corolla Cross e ao Caoa Chery Tiggo 8.
CS75
Já o CS75, é um modelo similar ao Jeep Commander e reúne:
- 4,77 m de comprimento;
- Visual com linhas modernas;
- Há opções de motores 1.5 e 2.0.
Avatr 11
Por fim, o Avatr 11 já havia sido antecipado e será um elétrico de luxo. Na China, há cinco versões do modelo, entre elétricas e híbrida. A expectativa é de que seja comercializado na faixa dos R$ 600 mil.
Antes, a previsão era de que a chinesa começasse as operações ainda em 2025, mas isso mudou, já que o novo cronograma faz com que o início seja em 2026.
Expansão da fábrica
A fábrica informou ainda que o aporte da CAOA em Anápolis também passará por modificações. O local é preparado para abrigar a Changan, que deve ocupar a linha que era usada pela Hyundai.
Quando a expansão for concluída, é esperado que a capacidade de produção dobre de 80 mil carros por ano, atualmente, para 160 mil.
O número se aproxima da quantidade total de veículos que já foram produzidos pela marca Caoa Chery (antiga parceria), que chegou a 200 mil exemplares no início de agosto.
Apesar das novidades, a CAOA reitera, em nota, o posicionamento oficial de que “não antecipa estratégias, futuros lançamentos e negociações em andamento”.
Fim da CAOA Chery?
Apesar da nova parceria com a Changan, a marca não finalizou a relação de 8 anos com a Chery. De acordo com o Guia do Carro, o grupo brasileiro escolheu por ampliar a busca por outra montadora chinesa para firmar um acordo nos mesmos moldes.
