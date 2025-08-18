Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

CAOA define 3 carros que serão produzidos em nova parceria com chineses

Acordo firmado com gigante chinesa terá produção nacional

Por Azure Araujo

18/08/2025 - 11:58 h | Atualizada em 18/08/2025 - 12:28
Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs
Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs -

Em mais nova aposta a marca brasileira CAOA, firmou parceria com uma das gigantes da China, Changan com o objetivo de não se prender apenas a Chery, com quem tem parceria desde 2017.

Com uma fábrica em Anápolis, em Goiás, a CAOA já definiu os três primeiros modelos que serão produzidos em parceria com a Changan localmente, e não importados

A escolha da empresa automobilística muda o cronograma previsto e já deixa claro ao consumidor o que esperar do início das vendas.

Leia Também:

Citroën confirma o retorno da versão XTR em novos modelos
Motores aquecidos: orla de Pituaçu terá carreata e exposição de carros
RAM confirma nova Dakota para 2026 com produção na América do Sul

As informações foram divulgadas pelo Autoesporte que apontou que a fábrica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), terá papel decisivo nessa produção.

Modelos

Os modelos escolhidos pela nova Caoa Changan são três SUVs, entre eles, dois têm motor a combustão, com porte médio: o Uni-T e o CS75. O terceiro, com porte grande, é elétrico: o Avatr 11.

Uni-T

O modelo está previsto para ser o líder de vendas, devido os seguintes equipamentos que otimizam o veículo:

  • Câmbio automatizado de dupla embreagem;
  • Sete marchas;
  • Com pegada esportiva, ele pode ser comparado ao Toyota Corolla Cross e ao Caoa Chery Tiggo 8.
Changan Uni-t ganhou versão Sport na China
Changan Uni-t ganhou versão Sport na China | Foto: Divulgação

CS75

Já o CS75, é um modelo similar ao Jeep Commander e reúne:

  • 4,77 m de comprimento;
  • Visual com linhas modernas;
  • Há opções de motores 1.5 e 2.0.
Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs
Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs | Foto: Divulgação

Avatr 11

Por fim, o Avatr 11 já havia sido antecipado e será um elétrico de luxo. Na China, há cinco versões do modelo, entre elétricas e híbrida. A expectativa é de que seja comercializado na faixa dos R$ 600 mil.

Antes, a previsão era de que a chinesa começasse as operações ainda em 2025, mas isso mudou, já que o novo cronograma faz com que o início seja em 2026.

Changan SUV tem tecnologia desenvolvida por Huawei
Changan SUV tem tecnologia desenvolvida por Huawei | Foto: Divulgação

Expansão da fábrica

A fábrica informou ainda que o aporte da CAOA em Anápolis também passará por modificações. O local é preparado para abrigar a Changan, que deve ocupar a linha que era usada pela Hyundai.

Quando a expansão for concluída, é esperado que a capacidade de produção dobre de 80 mil carros por ano, atualmente, para 160 mil.

O número se aproxima da quantidade total de veículos que já foram produzidos pela marca Caoa Chery (antiga parceria), que chegou a 200 mil exemplares no início de agosto.

Apesar das novidades, a CAOA reitera, em nota, o posicionamento oficial de que “não antecipa estratégias, futuros lançamentos e negociações em andamento”.

Fim da CAOA Chery?

Apesar da nova parceria com a Changan, a marca não finalizou a relação de 8 anos com a Chery. De acordo com o Guia do Carro, o grupo brasileiro escolheu por ampliar a busca por outra montadora chinesa para firmar um acordo nos mesmos moldes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos caoa Changan Cherry

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

Modelos escolhidos pela nova parceria são modelos SUVs
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x