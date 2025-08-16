Motores aquecidos: orla de Pituaçu terá carreata e exposição de carros

Evento será na nova orla de Pituaçu. - Foto: Divulgação FAB Automobilismo

A orla de Pituaçu, em Salvador, recebe neste domingo, 17, uma exposição com veículos e pilotos que participarão da próxima etapa do Campeonato Baiano de Arrancada, marcada para o dia 24 de agosto, em Camaçari.

O evento é organizado com apoio da Orla Brasil, concessionária responsável pelo projeto de requalificação da nova orla de Pituaçu.

A programação inclui uma carreata de carros tunados, que sairá do Rio Vermelho às 10h, seguindo até a praça de eventos de Pituaçu, onde os veículos ficarão expostos das 11h às 16h para visitação e informações sobre a competição.

Segundo Eduardo Sampaio, diretor da Orla Brasil, a ação é uma oportunidade para aproximar o público do automobilismo. “Queremos oferecer uma opção de lazer e apresentar mais sobre a modalidade. Teremos também food trucks para atender o público”, afirmou.

Principais detalhes do evento

Data: domingo, 17 de agosto

Carreata: saída do Rio Vermelho às 10h

Exposição: 11h às 16h, praça de eventos da orla de Pituaçu

Atrações: visitação a veículos, encontro com pilotos e food trucks

Etapa do campeonato: 24 de agosto, em Camaçari