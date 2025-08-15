CAOA não se prende a Chery e fecha acordo com nova montadora chinesa

Changan Uni-T - Foto: Divulgação

O Grupo CAOA chegou a um resultado na já notíciada intenção de fechar novas alianças com montadoras chinesas em meio a rumores do fim da parceria com a Chery. Agora, depois da CAOA Chery, vem uma nova marca de carros no Brasil: a CAOA Changan.

Ainda não há uma confirmação oficial da CAOA da parceria com a Changan, com a tendência da nova marca ser anunciada apenas no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro. A informação é da revista Autoesporte.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A reportagem aponta ainda que as vendas de novos veículos, agora com a marca CAOA Changan, serão iniciadas em abril de 2026. Por meio de nota, a CAOA se limitou a dizer que "não faz comentários sobre lançamentos e projetos futuros”.

Fim da CAOA Chery

A CAOA ter fechado uma parceria com a Changan não significa o fim da relação de 8 anos com a Chery. Segundo o Guia do Carro, o grupo brasileiro não quis ficar "preso' somente à Chery e iniciou uma busca a outra montadores chinesa para firmar um acordo nos mesmos moldes.

O sinal de alerta foi ligado pela CAOA após a Chery negar o ampliamento para as marcas Omoda e Exeed. A montadora chinesa decidiu lançar no Brasil a Omoda Jaecoo.

Além da Changan, a CAOA também chegou a negociar, segundo o Guia do Carro, com a GAC. No entanto, a montadora chinesa decidiu entrar no Brasil com operação própria.

Planos futuros

A grande aposta da CAOA Changan, segundo o Autoesporte, é o SUV Unit-T. O carro de 4,5 metros é um pouco maior do que o Toyota Corolla Cross (líder da categoria C-SUV) e pode estrear com um motor 1.5 turbo de 188 cv e 299 Nm.

Além disso, o Changan CS75, um SUV de 4,77 metros, é um outro carro que já está em testes no Brasil.

Entre os elétricos está o SUV Avatr 11 para competir no segmento não só de BEVs (elétricos puros), mas também de EREVs (híbrido elétrico com extensor de alcance). O Avatr11 BEV tem alcance superior a 800 km e o EVER passa de 1.000 km.