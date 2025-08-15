Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Futuro? Volkswagen cobra para desbloquear potência em carros elétricos

Pagamentos podem ser realizados de três formas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/08/2025 - 18:24 h
A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir
A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir -

A Volkswagen passou começou a cobrar assinatura para desbloquear a potência máxima dos modelos elétricos ID.3 Pro e Pro S no Reino Unido. Os veículos entregam 201 cavalos de potência de fábrica, mas, para acessar os 228 cv completos, o proprietário precisa adquirir uma “atualização opcional de desempenho”.

Essa liberação pode ser feita por meio de três opções de pagamento, que, inclusive, já gerou controvérsias no setor automotivo. São elas:

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • mensal;
  • anual;
  • ou parcela única

Quanto custa o upgrade de desempenho?

De acordo com o site britânico da montadora, o desbloqueio do desempenho completo pelos seguintes valores:

  • Mensal: £16,50 (aproximadamente R$ 121)
  • Anual custa £165 (cerca de R$ 1.200)
  • Compra vitalícia sai por £649 (cerca de R$ 4.700)

É importante destacar que a opção vitalícia vale para o veículo, e não para o proprietário. Isso significa que, caso o carro seja vendido, o novo dono continuará com o recurso ativo. No entanto, o antigo proprietário terá que pagar novamente se adquirir outro modelo com a função bloqueada.

A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir.

Leia Também:

O tsunami chinês: 16 marcas de carros chegam para dominar o Brasil
5 carros de até R$ 70 mil para dirigir em aplicativos de transporte
Novo Camaro chega para desafiar o Mustang e promete ótimo desempenho

Prática já é comum

Um representante da montadora declarou à BBC que a prática não é exatamente nova na indústria automotiva. Ele lembrou que, historicamente, carros a combustão com motores semelhantes eram vendidos em versões com diferentes níveis de potência.

Para a fabricante, o sistema de assinatura oferece mais flexibilidade ao consumidor, permitindo uma condução mais esportiva sempre que desejado, sem que isso implique em um custo inicial maior na compra do veículo.

Polêmicas e reações negativas

Apesar da justificativa, o modelo tem sido criticado por cobrar por funções que já vêm instaladas nos veículos. Não é a primeira vez que essa abordagem é adotada por montadoras europeias.

  • A BMW implementou uma estratégia semelhante em 2022, oferecendo aquecimento de bancos por US$ 18 mensais (R$ 97), faróis automáticos por US$ 12 (R$ 65) e aquecimento do volante por mais US$ 12 (R$ 65). Como todos os equipamentos já estavam fisicamente presentes nos carros, bastava realizar o pagamento para ativá-los. Após ampla repercussão negativa, a empresa abandonou esse modelo no ano seguinte.
  • A Mercedes-Benz também seguiu essa tendência. No mesmo ano, lançou nos Estados Unidos uma assinatura digital que permitia a aceleração mais rápida de seus modelos elétricos.

Resistência dos consumidores

Pesquisas recentes indicam que o interesse dos consumidores por esse tipo de serviço está em queda. Segundo um levantamento da S&P Global, a porcentagem de motoristas dispostos a pagar por recursos conectados caiu de 86% em 2024 para 68% em 2025. Entre as principais reclamações estão os altos custos e o descontentamento com a prática de dividir funcionalidades básicas em pacotes pagos.

Ainda assim, o modelo de assinatura continua se expandindo em outras áreas da economia. Um estudo da Juniper Research prevê que o mercado global de assinaturas deve alcançar cerca de US$ 1 trilhão (R$ 5,4 trilhões) até 2028.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assinatura Bmw carros elétricos cobrança consumidores ID.3 mercado automotivo Mercedes polêmica Potência Reino Unido upgrade de desempenho Volkswagen

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

A empresa oferece ainda um mês gratuito para que os motoristas experimentem a diferença de desempenho antes de decidir
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x