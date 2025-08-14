Menu
HOME > AUTOS
AUTOS

O tsunami chinês: 16 marcas de carros chegam para dominar o Brasil

Nesta sexta-feira vai ser inaugurada mais uma fábrica no interior de SP

Por Redação

14/08/2025 - 11:06 h | Atualizada em 14/08/2025 - 12:00
GWM Haval H6
GWM Haval H6 -

Vai ser inaugurada nesta sexta-feira, 15, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a fábrica da montadora chinesa Great Wall Motor (GWM) na cidade Iracemápolis, em São Paulo. Ao todo já são 16 marcas de automóveis da China com veículos circulando pelas principais cidades do Brasil.

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), veículos leves da China representaram 62,1% dos carros importados no primeiro semestre de 2025.

Até julho, as três marcas da China (BYD, CAOA Chery e GWM) venderam 110.856 veículos, aumento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Chegada da GWM

A planta vai conseguir produzir até 50 mil veículos por ano. No início, vão ser produzidos os SUVs Haval H6 e a picape Poer. As peças estampadas virão da China nesta fase inicial, enquanto a empresa avalia se internaliza o processo de estampagem ou contrata fornecedores locais especializados.

A GWM estima investimento de R$ 4 bilhões até 2026 no país, o que já engloba a abertura da nova fábrica. De 2027 a 2032, são previstos mais R$ 6 bilhões.

A empresa é a primeira habilitada no Programa de Mobilidade Verde (MOVER), do Governo Federal, para produção de modelos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. Há meta de produção com 60% de conteúdo nacional até 2026.

Confira as 16 marcas chinesas que atuam no Brasil

  • BYD
  • CAOA Chery
  • GWM
  • Neta
  • Omoda&Jacecoo
  • GAC
  • Zeekr
  • SAIC
  • Leapmotor
  • Geely
  • Changan
  • FAW
  • Dongfeng
  • BAIC
  • JAC Motors
  • MG Motor

