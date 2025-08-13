Novo Camaro chega para desafiar o Mustang e promete ótimo desempenho

Camaro SUV será construído sobre a moderna plataforma Ultium - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O icônico Chevrolet Camaro, que deixou de ser produzido há cerca de dois anos, está prestes a retornar, mas de uma forma inédita. Segundo informações recentes, a General Motors planeja relançar o modelo como um SUV totalmente elétrico, rompendo com a tradição dos cupês esportivos e mirando diretamente o Ford Mustang Mach-E.

A estratégia da GM é clara: transformar o Camaro em referência de desempenho entre os SUVs elétricos da marca. Posicionado acima do Blazer EV SS, atualmente o modelo mais potente da Chevrolet, o novo SUV Camaro terá potência impressionante e tração integral, aproveitando tecnologias já presentes em outros veículos elétricos da fabricante.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Plataforma Ultium e desempenho esportivo

O Camaro SUV será construído sobre a moderna plataforma Ultium, a mesma utilizada pelo Blazer EV, incorporando baterias de 85 e 102 kWh. As versões de entrada terão tração integral com dois motores elétricos, entregando cerca de 400 cv. Já a lendária versão SS, prevista para 2027, elevará a potência para 624 cv e 89,7 kgfm de torque, mantendo o espírito esportivo que consagrou o Camaro nos anos de cupê.

Além disso, rumores apontam para uma versão extrema, batizada de ZL1, com três motores — seguindo a referência do GMC Hummer EV. Nessa configuração, a potência máxima combinada pode variar entre 842 cv e 1.176 cv, prometendo performance de tirar o fôlego.

Um retorno estratégico

O lançamento do Camaro SUV está previsto para o segundo semestre de 2026, começando pelos Estados Unidos. A Chevrolet aposta que o novo modelo fortalecerá sua presença no mercado de SUVs elétricos e competirá diretamente com o Mustang Mach-E, que desde 2019 tem conquistado clientes em diversos países. Só em 2024, o Mach-E superou o Mustang a combustão nos EUA, com 51.745 unidades vendidas contra 44.003 do cupê tradicional.

Com o novo Camaro EV, a General Motors pretende explorar ao máximo a plataforma Ultium, oferecendo opções de desempenho que podem superar o Blazer EV SS e até mesmo chegar aos 1.160 cv do Hummer EV em versões mais extremas. É a mistura de tradição, inovação e potência em um único modelo, trazendo de volta o legado do Camaro para a era elétrica.

Principais novidades