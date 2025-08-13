NOVIDADE
Novo Camaro chega para desafiar o Mustang e promete ótimo desempenho
Lançamento será nos EUA em 2026, mirando o sucesso do Ford Mustang Mach-E
Por Luan Julião
O icônico Chevrolet Camaro, que deixou de ser produzido há cerca de dois anos, está prestes a retornar, mas de uma forma inédita. Segundo informações recentes, a General Motors planeja relançar o modelo como um SUV totalmente elétrico, rompendo com a tradição dos cupês esportivos e mirando diretamente o Ford Mustang Mach-E.
A estratégia da GM é clara: transformar o Camaro em referência de desempenho entre os SUVs elétricos da marca. Posicionado acima do Blazer EV SS, atualmente o modelo mais potente da Chevrolet, o novo SUV Camaro terá potência impressionante e tração integral, aproveitando tecnologias já presentes em outros veículos elétricos da fabricante.
Plataforma Ultium e desempenho esportivo
O Camaro SUV será construído sobre a moderna plataforma Ultium, a mesma utilizada pelo Blazer EV, incorporando baterias de 85 e 102 kWh. As versões de entrada terão tração integral com dois motores elétricos, entregando cerca de 400 cv. Já a lendária versão SS, prevista para 2027, elevará a potência para 624 cv e 89,7 kgfm de torque, mantendo o espírito esportivo que consagrou o Camaro nos anos de cupê.
Além disso, rumores apontam para uma versão extrema, batizada de ZL1, com três motores — seguindo a referência do GMC Hummer EV. Nessa configuração, a potência máxima combinada pode variar entre 842 cv e 1.176 cv, prometendo performance de tirar o fôlego.
Um retorno estratégico
O lançamento do Camaro SUV está previsto para o segundo semestre de 2026, começando pelos Estados Unidos. A Chevrolet aposta que o novo modelo fortalecerá sua presença no mercado de SUVs elétricos e competirá diretamente com o Mustang Mach-E, que desde 2019 tem conquistado clientes em diversos países. Só em 2024, o Mach-E superou o Mustang a combustão nos EUA, com 51.745 unidades vendidas contra 44.003 do cupê tradicional.
Com o novo Camaro EV, a General Motors pretende explorar ao máximo a plataforma Ultium, oferecendo opções de desempenho que podem superar o Blazer EV SS e até mesmo chegar aos 1.160 cv do Hummer EV em versões mais extremas. É a mistura de tradição, inovação e potência em um único modelo, trazendo de volta o legado do Camaro para a era elétrica.
Principais novidades
- Retorno do Camaro – Modelo volta ao mercado no segundo semestre de 2026, agora como SUV totalmente elétrico.
- Plataforma Ultium – Compartilha base e componentes com o Blazer EV, incluindo baterias de 85 kWh e 102 kWh.
- Posicionamento – Ficará acima do Blazer EV SS, tornando-se o SUV mais potente da Chevrolet.
- Desempenho inicial – Versões de entrada terão tração integral com dois motores e cerca de 400 cv.
- Versão SS (2027) – Potência de 624 cv e 89,7 kgfm de torque, inspirada no histórico Camaro a gasolina.
- Versão ZL1 – Possível configuração de três motores, com potência entre 842 cv e 1.176 cv, baseada no GMC Hummer EV.
- Objetivo comercial – Concorrer diretamente com o Ford Mustang Mach-E, que vendeu mais que o Mustang a combustão em 2024.
