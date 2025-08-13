5 carros de até R$ 70 mil para dirigir em aplicativos de transporte

Foram considerados a economia e o baixo custo de manutenção dos veículos - Foto: Divulgação

Escolher o modelo certo de carro faz toda a diferença a depender da função buscada. Principalmente para quem quer entrar no mercado de transportes por aplicativos ou renovar o carro de trabalho.

Espaço interno, porta-malas generoso, economia de combustível e baixo custo de manutenção são pontos fundamentais a serem considerados para os motoristas de aplicativo.

Por isso, o Portal A TARDE listou 5 carros usados vendidos por até R$ 70 mil, com bom custo-benefício e características que agradam motoristas de plataformas de transporte por aplicativo.

Importante mencionar que os preços apresentados abaixo correspondem a Tabela Fipe de agosto de 2025.

5 carros de até R$ 66 mil para aplicativos de transporte

Chevrolet Spin LS 1.8 manual - R$ 66.410

A Chevrolet Spin é uma das melhores opções na faixa, para quem precisa de espaço de verdade.

A versão LS conta com:

Motor 1.8 flex de 106/111 cv e 16,8/17,7 kgfm (gasolina/etanol);

Câmbio manual de seis marchas;

Porta-malas de 710 litros e comprimento total de 4,33 m (ótimo para bagagens grandes e corridas Uber Bag).

Consumo: ela registra 11,3 km/l (gasolina) e 7,8 km/l (etanol) na cidade, com até 13 km/l e 9,1 km/l, respectivamente, na estrada. É simples nos equipamentos, mas cumpre com folga seu papel.

Valor: R$ 66.410

Citroën C3 1.0 Feel - R$ 64.331

O Citroën C3 na versão Feel pode não ter o mesmo espaço da Spin, mas compensa em economia e tecnologia. Ele é construído sobre a nova plataforma CMP da Stellantis, usada em modelos como o Peugeot 208 e o futuro Jeep Avenger.

A versão conta com:

Motor 1.0 Firefly de 71/75 cv e 10,7 kgfm é o mesmo de Argo, Pulse e Strada;

Câmbio manual de cinco marchas;

Faz até 14,5 km/l com gasolina e 10,3 km/l com etanol na estrada;

Porta-malas que entrega 315 litros entre-eixos de 2,54 m (na prática é bem espaçoso);

O modelo ainda oferece central multimídia de 10”, com Android Auto e Apple CarPlay.

Valor: R$ 64.331

Nissan Versa SL 1.6 CVT - R$ 65.723

Quem procura um carro mais completo, com câmbio automático e bom porta-malas pode apostar no Nissan Versa SL.

A versão topo de linha traz:

Motor 1.6 flex de 111 cv e 15,1 kgfm;

Câmbio CVT;

Porta-malas tem 460 litros e o entre-eixos é de 2,60 m;

Multimídia com espelhamento;

Direção elétrica;

Ar-condicionado;

Banco do motorista com ajuste de altura;

Volante multifuncional e airbags

Consome: mesmo com mais peso e tecnologia, o sedã é econômico: 10,6 km/l (gasolina) e 7,8 km/l (etanol) na cidade; 14,1 km/l e 10 km/l na estrada.

Valor: R$ 65.723

Fiat Cronos Drive 1.0 - R$ 67.381

O Fiat Cronos é o sedã compacto queridinho de muitos motoristas de aplicativo.

A versão Drive traz:

Motor 1.0 Firefly de 71/75 cv e 10/10,7 kgfm (gasolina/etanol);

Câmbio manual de cinco marchas;

Porta-malas de 525 litros é o maior da categoria;

Consumo: também agrada, até 14 km/l (gasolina) e 9,9 km/l (etanol) na cidade, 16,1 km/l e 11,4 km/l na estrada.

Apesar de ser 1.0, o modelo é atual (em linha até hoje) e entrega o básico com confiabilidade e economia. Mede 4,36 m de comprimento e tem entre-eixos de 2,52 m.

Valor: R$ 67.381

Renault Duster Expression 1.6 CVT - R$ 65.120

Para que quer um SUV sem abrir mão de espaço e com motor confiável, o Renault Duster pode ser uma boa alternativa.

A versão Expression tem:

Motor 1.6 flex de 118/120 cv e 16,2 kgfm;

Câmbio automático CVT que simula até seis marchas;

Porta-malas de 475 litros atende bem à demanda dos apps, e o espaço interno é generoso, com entre-eixos de 2,67 m.

Consumo: é apenas razoável, fazendo 10,3 km/l (gasolina) e 7,1 km/l (etanol) na cidade; 10,8 km/l e 7,9 km/l na estrada.

É uma escolha interessante para quem não abre mão da posição elevada ao dirigir.

Valor: R$ 65.120