LANÇAMENTO

Citroën confirma o retorno da versão XTR em novos modelos

Marca aposta em série especial para o C3 e Aircross com itens exclusivos

Por Rafael Tiago

18/08/2025 - 10:55 h
Versão CTR terá para Citroën C3 e o Citroën Aircross
A Citroën acaba de confirmar o retorno de uma versão que marcou a história da marca: a XTR. A série especial será aplicada em dois de seus modelos mais recentes, o Citroën C3 e o Citroën Aircross, com a promessa de resgatar a pegada aventureira que a versão representava nos anos 2000. Segundo a montadora, os novos carros não apenas herdarão o nome, mas também virão com detalhes e itens inéditos que serão revelados em breve.

O que esperar dos novos XTR?

A confirmação da série especial reforça a estratégia da Citroën de combinar tradição e inovação. A marca, que desde 1919 busca criar soluções de mobilidade que respondam às mudanças da sociedade, coloca o bem-estar e a ousadia no centro da experiência do cliente. A chegada dos novos C3 e Aircross XTR complementa a linha de modelos da empresa, que já oferece opções que vão do elétrico Ami a sedãs, SUVs e veículos comerciais, muitos deles com versões híbridas ou elétricas.

Embora os detalhes ainda sejam escassos, a expectativa é que a Citroën adicione elementos de design externos e internos que diferenciem a linha XTR dos modelos convencionais. O retorno de uma versão tão icônica demonstra a aposta da marca no mercado brasileiro e o interesse em atrair um público que valoriza exclusividade e um estilo de vida mais dinâmico.

