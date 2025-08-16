Menu
NIGHTFALL

RAM confirma nova Dakota para 2026 com produção na América do Sul

Picape média será lançada no Brasil e na América do Sul após estreia do conceito Nightfall

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

16/08/2025 - 6:43 h
A Dakota Nightfall Concept traz o nome Ram vazado e grafado na parte central
A Dakota Nightfall Concept traz o nome Ram vazado e grafado na parte central -

A Ram anunciou que lançará a nova Dakota em 2026. O modelo será produzido na fábrica da Stellantis em Córdoba, na Argentina, e comercializado no Brasil e em outros países da América do Sul. A prévia da picape foi apresentada no conceito Dakota Nightfall durante um evento em São Paulo.

Segundo a marca, o projeto representa a entrada da RAM no segmento de picapes médias na região. O conceito antecipa elementos de design e recursos que devem estar presentes no modelo final.

“A nova RAM Dakota será o segundo produto a sair de nosso hub de picapes da Stellantis em Córdoba, na Argentina. A marca é estratégica para a empresa no mundo e em nossa região. É uma referência no segmento, capaz de oferecer as picapes mais luxuosas, potentes e robustas do mercado, perfeitas para o trabalho, para o lazer e também para o dia a dia”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One.

Principais destaques do conceito Dakota Nightfall

  • Grade frontal com nome RAM centralizado e iluminação em LED.
  • Capô esportivo com entrada de ar e três luzes laranja.
  • Para-choque dianteiro com gancho de reboque, guincho elétrico e protetor inferior.
  • Suspensão elevada Fox, pneus off-road de 33" e rodas de liga-leve de 18" com beadlock.
  • Estribos laterais, molduras pretas nos para-lamas e estepe aparente na traseira.
  • Rambar exclusivo com luzes LED de longo alcance e lanternas traseiras em LED.

A Dakota será o segundo modelo produzido no hub de picapes da Stellantis na Argentina, que já fabrica a RAM Rampage. Mais informações técnicas e de preços serão divulgadas pela marca próximo ao lançamento.

“Não há um nome mais forte para representar a estreia da RAM em um segmento tão importante e competitivo. A excelência só vem com experiência, e só a Dakota carrega todo o legado e conhecimento da única marca exclusiva de picapes na América do Sul”, continua Juliano Machado, vice-presidente da RAM na América do Sul.

Confira a nova RAM em detalhes

