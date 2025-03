Rampage Laramie 2.2 Turbodiesel tem pacote Night Edition

Rampage Laramie 2.2 Turbodiesel Night Edition - Foto: Divulgação/Ram

O pacote opcional Night Edition, que chegou ao mercado na versão Laramie 2.0 turbo a gasolina, agora astá disponível também para a Rampage Laramie com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque. O Night Edition é rico em detalhes externos no tom preto brilhante e na cor da carroceria. Marcantes são as rodas de liga leve de 18”, molduras superiores dos faróis e espelhos retrovisores pintados em preto brilhante. O skid plate e os emblemas são escurecidos em Granite Crystal e o para-choque traseiro tem pintura preta e não cromada.

Preço de veículo novo aumenta

Segundo a Webmotors, os carros novos registraram em janeiro a maior valorização mensal dos últimos dois anos, com aumento do preço médio. A variação no tíquete médio do veículo novo em janeiro foi de 0,213 ponto porcentual em relação a dezembro de 2024, que registrou valorização de 0,086%. Os elétricos tiveram queda de 0,41 ponto porcentual no preço médio, em relação a dezembro de 2024, cuja valorização foi de 0,226%.

Kicks Play está disponível para assinatura

O Nissan Kicks Play está disponível no programa de assinatura Nissan Move, com o preço de R$ 3 mil/mês para a versão Sense, em contrato de 48 meses. A configuração topo de linha, Advance Plus, é ofertada por R$ 3,4 mil por mês.

Mercedes-Benz testa baterias de estado sólido

A Mercedes-Benz inicia um programa de testes de bateria de estado sólido para uso em carros elétricos. O programa acontece em parceria com a Factorial Energy, fabricante de baterias deste tipo.

Abraciclo quer garantir controle de qualidade

As motos fabricadas no Brasil seguem padrão de primeiro mundo. O presidente da Abraciclo - que reúne os fabricantes, Marcos Bento, sugere a padronização de normas de produção nos países da América do Sul.

BMW Serviços Financeiros cresce 15% em 2024

O BMW Group Serviços Financeiros cresceu 15% no Brasil em 2024. Com isso, a empresa atingiu R$ 2,4 bilhões em volume de novos negócios no varejo. Considerando atacado e varejo, a carteira superou R$ 3,7 bilhões.