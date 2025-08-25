Marca de luxo lança carros com pinturas inspiradas em paisagens brasileiras

Range Rover SV "Encontro da Águas", modelo em homenagem ao encontro das águas entre os rios Negro e Solimões. - Foto: Divulgação | Range Rover

A montadora de luxo Range Rover, lançou duas edições limitadas de seu SUV Range Rover SV inspiradas em duas paisagens tropicais brasileiras, o Arpoador e Encontro das Águas.

Os dois modelos foram criados pelo programa SV Bespoke de personalização, que retorna a ser acessível aos brasileiros.

A criação das versõe permite que o proprietário personalize cada detalhe de acordo com suas preferências, incluindo:

Reuniões com especialistas em design, engenharia e Artesanato;

Seleção de materiais;

Acabamentos;

Cores.

Tais modificações podem ser feitas tanto presencialmente em uma fábrica do Reino Unido, quanto remotamente, com o acompanhamento de uma equipe brasileira.

Range Rover SV "Encontro das Águas"

Exterior

O modelo "Encontro das Águas" é inspirado no fenômeno natural que ocorre quano das água do Rio Negro econtram com as do Rio Solimões, um acontecimento marcado pelo contraste gerado pelas corres das águas.

A pintura externa nomeada Golden Bronze chega com um acabamento ultra-metálico, que, com a incidência de luz revela um efeito holográfico representando o Rio Solimões.

Já o teto é pintado pela cor Bespoke Blue, inspirado pelas coloração do Rio Negro. E o logotipo da Range Rover é feito em ouro maciço, produzido artesanalmente por joalheiros britânicos.

Range Rover SV "Encontro da Águas", modelo em homenagem ao encontro das águas entre os rios Negro e Solimões. | Foto: Divulgação | Range Rover

Interior

Já na parte interna do carro, o tema amazônico é representado pelo couro com costuras que imitam o movimento das águas e detalhes em madeira de nogueira marrom no console central.

Interior do Range Rover SV "Encontro das Águas" | Foto: Divulgação | Range Rover

Range Rover SV "Arpoador"

Exterior

Já o segundo modelo, o “Arpoador”, é baseado na paisagem do pôr do Sol do Rio de Janeiro. Sua pintura externa é feita em um tom exclusivo de azul profundo, remetendo ao oceano, já o logotipo da montadora é feito em dois tons bronze coríntio e metal antracito.

Modelo Range Rover SV "Arpoador", em homenagem ao pôr do Sol no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação | Range Rover

Interior

A parte de dentro do carro faz alusão a paisagem, com bancos de couro semi-anilina em dois tons Sequoia Green e Perlino off-white. Já os controles internos são feitos em cerâmica branca.

Interior do Range Rover SV "Arpoador" | Foto: Divulgação | Range Rover

Mecânica

A parte mecânica dos carros segue o padrão da Range Rover, utilizando um motor 3.0 seis cilindros de 400 cv e 560 Nm de torque, associado a um elétrico de 218 cavalos. A potência combinada gera 550 cv e um torque de 816 Nm.

Preços

O modelo padrão do Range Rover SV custa em torno de R$ 1 milhão, porém, no caso desses modelos especiais, o preço sofre uma alteração. Confira: