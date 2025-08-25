Menu
AUTOS

Marca de luxo lança carros com pinturas inspiradas em paisagens brasileiras

Modelo SUV recebe versões limitadas inspiradas no norte do país

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/08/2025 - 11:58 h
Range Rover SV "Encontro da Águas", modelo em homenagem ao encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.
Range Rover SV "Encontro da Águas", modelo em homenagem ao encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.

A montadora de luxo Range Rover, lançou duas edições limitadas de seu SUV Range Rover SV inspiradas em duas paisagens tropicais brasileiras, o Arpoador e Encontro das Águas.

Os dois modelos foram criados pelo programa SV Bespoke de personalização, que retorna a ser acessível aos brasileiros.

A criação das versõe permite que o proprietário personalize cada detalhe de acordo com suas preferências, incluindo:

  • Reuniões com especialistas em design, engenharia e Artesanato;
  • Seleção de materiais;
  • Acabamentos;
  • Cores.

Tais modificações podem ser feitas tanto presencialmente em uma fábrica do Reino Unido, quanto remotamente, com o acompanhamento de uma equipe brasileira.

Range Rover SV "Encontro das Águas"

Exterior

O modelo "Encontro das Águas" é inspirado no fenômeno natural que ocorre quano das água do Rio Negro econtram com as do Rio Solimões, um acontecimento marcado pelo contraste gerado pelas corres das águas.

A pintura externa nomeada Golden Bronze chega com um acabamento ultra-metálico, que, com a incidência de luz revela um efeito holográfico representando o Rio Solimões.

Já o teto é pintado pela cor Bespoke Blue, inspirado pelas coloração do Rio Negro. E o logotipo da Range Rover é feito em ouro maciço, produzido artesanalmente por joalheiros britânicos.

Range Rover SV "Encontro da Águas", modelo em homenagem ao encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.
Range Rover SV "Encontro da Águas", modelo em homenagem ao encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.

Interior

Já na parte interna do carro, o tema amazônico é representado pelo couro com costuras que imitam o movimento das águas e detalhes em madeira de nogueira marrom no console central.

Interior do Range Rover SV "Encontro das Águas"
Interior do Range Rover SV "Encontro das Águas"

Range Rover SV "Arpoador"

Exterior

Já o segundo modelo, o “Arpoador”, é baseado na paisagem do pôr do Sol do Rio de Janeiro. Sua pintura externa é feita em um tom exclusivo de azul profundo, remetendo ao oceano, já o logotipo da montadora é feito em dois tons bronze coríntio e metal antracito.

Modelo Range Rover SV "Arpoador", em homenagem ao pôr do Sol no Rio de Janeiro
Modelo Range Rover SV "Arpoador", em homenagem ao pôr do Sol no Rio de Janeiro

Interior

A parte de dentro do carro faz alusão a paisagem, com bancos de couro semi-anilina em dois tons Sequoia Green e Perlino off-white. Já os controles internos são feitos em cerâmica branca.

Interior do Range Rover SV "Arpoador"
Interior do Range Rover SV "Arpoador"

Mecânica

A parte mecânica dos carros segue o padrão da Range Rover, utilizando um motor 3.0 seis cilindros de 400 cv e 560 Nm de torque, associado a um elétrico de 218 cavalos. A potência combinada gera 550 cv e um torque de 816 Nm.

Preços

O modelo padrão do Range Rover SV custa em torno de R$ 1 milhão, porém, no caso desses modelos especiais, o preço sofre uma alteração. Confira:

  • Range Rover Arpoador: a partir de R$ 2,5 milhões;
  • Range Rover Encontro das Águas: a partir de R$ 2,7 milhões;

x