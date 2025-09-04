Conheça os carros elétricos e híbridos mais vendidos do Brasil

Venda de carros elétricos cresce - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O mercado brasileiro de carros elétricos e híbridos segue em expansão. Em agosto, foram 20.222 veículos eletrificados emplacados, número que representa alta de 6,3% em comparação a julho, quando 19.016 unidades foram vendidas, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Divisão por tecnologia

A maior fatia ficou com os híbridos plug-in (PHEV), que responderam por 40% do total. Logo atrás vieram os modelos totalmente elétricos (BEV), com 38%. Já os híbridos convencionais (HEV) e os híbridos flex (HEV Flex) dividiram a mesma participação, cada um com 11%. Os chamados híbridos leves (MHEV) não entram na conta, pois o impacto em economia de combustível e redução de emissões é considerado irrelevante.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Avanço dos elétricos

Entre os 7.624 elétricos vendidos no mês, a BYD seguiu como líder absoluta. O compacto Dolphin Mini manteve distância dos concorrentes ao registrar 3.300 unidades. O modelo maior da linha, o Dolphin, apareceu em segundo, com 1.311 emplacamentos. Em terceiro, o Yuan Pro somou 650 unidades.

Uma das novidades da lista foi a estreia do Chevrolet Spark EUV, que chegou às concessionárias em agosto e alcançou 254 vendas. O resultado foi expressivo diante do fraco desempenho de outros elétricos da marca, como o Blazer EV (10 unidades) e o Equinox EV (52).

Ranking dos 10 elétricos mais vendidos em agosto:

BYD Dolphin Mini – 3.300

BYD Dolphin – 1.311

BYD Yuan Pro – 650

GWM Ora 03 – 320

BYD Seal – 256

Chevrolet Spark EUV – 254

Renault Kwid E-Tech – 162

Geely EX5 – 159

GAC Aion V – 127

BYD Yuan Plus – 122

Destaques entre os híbridos

Os híbridos também apresentaram desempenho sólido, com 12.598 unidades comercializadas em agosto, crescimento de 4,7% sobre julho. O GWM Haval H6 liderou com 2.807 vendas. O Toyota Corolla Cross Hybrid surpreendeu ao atingir 1.952 emplacamentos, alta de 65% frente ao mês anterior. Já o BYD Song Plus completou o pódio com 1.637 unidades.

Ranking dos 10 híbridos mais vendidos em agosto:

GWM Haval H6 – 2.807

Toyota Corolla Cross Hybrid – 1.952

BYD Song Plus – 1.637

BYD Song Pro – 1.373

BYD King – 1.086

Jaecoo 7 – 635

Volvo XC60 – 380

Toyota Corolla Hybrid – 292

GAC GS4 – 276

GWM Tank 300 – 271

Panorama

O desempenho de agosto confirma a tendência de crescimento contínuo do setor em 2024. A BYD mantém posição dominante entre os elétricos, enquanto GWM e Toyota disputam protagonismo no segmento de híbridos.