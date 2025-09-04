Menu
HOME > AUTOS
AUTOS

Conheça os carros elétricos e híbridos mais vendidos do Brasil

Novos modelos chegam ao país e movimentam a concorrência no setor de carros eletrificados

Luan Julião

Por Luan Julião

04/09/2025 - 18:52 h
Venda de carros elétricos cresce
O mercado brasileiro de carros elétricos e híbridos segue em expansão. Em agosto, foram 20.222 veículos eletrificados emplacados, número que representa alta de 6,3% em comparação a julho, quando 19.016 unidades foram vendidas, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Divisão por tecnologia

A maior fatia ficou com os híbridos plug-in (PHEV), que responderam por 40% do total. Logo atrás vieram os modelos totalmente elétricos (BEV), com 38%. Já os híbridos convencionais (HEV) e os híbridos flex (HEV Flex) dividiram a mesma participação, cada um com 11%. Os chamados híbridos leves (MHEV) não entram na conta, pois o impacto em economia de combustível e redução de emissões é considerado irrelevante.

Avanço dos elétricos

Entre os 7.624 elétricos vendidos no mês, a BYD seguiu como líder absoluta. O compacto Dolphin Mini manteve distância dos concorrentes ao registrar 3.300 unidades. O modelo maior da linha, o Dolphin, apareceu em segundo, com 1.311 emplacamentos. Em terceiro, o Yuan Pro somou 650 unidades.

Uma das novidades da lista foi a estreia do Chevrolet Spark EUV, que chegou às concessionárias em agosto e alcançou 254 vendas. O resultado foi expressivo diante do fraco desempenho de outros elétricos da marca, como o Blazer EV (10 unidades) e o Equinox EV (52).

Ranking dos 10 elétricos mais vendidos em agosto:

  • BYD Dolphin Mini – 3.300
  • BYD Dolphin – 1.311
  • BYD Yuan Pro – 650
  • GWM Ora 03 – 320
  • BYD Seal – 256
  • Chevrolet Spark EUV – 254
  • Renault Kwid E-Tech – 162
  • Geely EX5 – 159
  • GAC Aion V – 127
  • BYD Yuan Plus – 122

Destaques entre os híbridos

Os híbridos também apresentaram desempenho sólido, com 12.598 unidades comercializadas em agosto, crescimento de 4,7% sobre julho. O GWM Haval H6 liderou com 2.807 vendas. O Toyota Corolla Cross Hybrid surpreendeu ao atingir 1.952 emplacamentos, alta de 65% frente ao mês anterior. Já o BYD Song Plus completou o pódio com 1.637 unidades.

Ranking dos 10 híbridos mais vendidos em agosto:

  • GWM Haval H6 – 2.807
  • Toyota Corolla Cross Hybrid – 1.952
  • BYD Song Plus – 1.637
  • BYD Song Pro – 1.373
  • BYD King – 1.086
  • Jaecoo 7 – 635
  • Volvo XC60 – 380
  • Toyota Corolla Hybrid – 292
  • GAC GS4 – 276
  • GWM Tank 300 – 271

Panorama

O desempenho de agosto confirma a tendência de crescimento contínuo do setor em 2024. A BYD mantém posição dominante entre os elétricos, enquanto GWM e Toyota disputam protagonismo no segmento de híbridos.

