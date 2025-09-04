IPI zero: veja 5 carros inclusos de até R$ 90 mil

Renault Kwid, carro abaixo de R$ 90 mil pelo desconto do IPI zero - Foto: Divulgação | Renault

Os modelos mais eficientes do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) recebem o abono tarifário pelo programa “Carro Sustentável” do governo brasileiro. Com isso, diversas marcas que conseguiram inserir seus modelos nesse escopo de abono são Volkswagen, Fiat, Hyundai e Renault. Porém todas com seus modelos de entrada.

Descontos com o IPI Zero

A regulamentação, que teve início em julho de 2025, deve seguir até 2026, caso não seja prorrogada. Seus maiores descontos chegam a até R$ 11 mil sobre o valor da tabela cheia. Confira a seguir, carros até R$ 90 mil que possuem a redução de preço pelo programa Carro Sustentável.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1. Volkswagen Polo

Abrindo a lista está o hach da Volkswagen, que possui duas versões no programa, o Track e a Robust. Ambas são praticamente iguais mas com sutis diferenças visuais entre elas. Com os descontos, ambas versões custam R$ 84,5 mil.

Abaixo do capô, ambas versões contam com um motor 1.0 aspirado, MPI EA-211, com 77/84 cv de potência e 9,6/10,3 mkgf de torque (gasolina/etanol), além de câmbio manual de cinco marchas.

Volkswagen Polo, carro abaixo de R$ 90 mil pelo desconto do IPI zero | Foto: Divulgação | Volkswagen

2. Renault Kwid

Toda linha do Kwid consegue o IPI Zero, com exceção somente da versão 100% elétrica, a E-Tech. Ainda assim, são quatro versões elegíveis, todos com os valores descontados:

Zen por R$ 67,3 mil;

Intense por R$ 71,3 mil;

Iconic por R$ 75,7 mil;

Outsider por R$ 75,8 mil.

Debaixo do capô, o Kwid vem com um motor 1.0 aspirado com 68/71 cv de potência e torque de 9,4/10,0 mkgf (gasolina/etanol), associado a transmissão manual de cinco velocidades.

Renault Kwid, carro abaixo de R$ 90 mil pelo desconto do IPI zero | Foto: Divulgação | Renault

3. Hyundai HB20

Abaixo da régua dos R$ 90 mil fica somente o hatch do HB20 disponível no IPI zero. A carroceria do sedan gira em torno dos R$ 100 mil. Já as duas versões elegíveis são:

Comfort por R$ 85 mil;

Limited por R$ 89 mil.

Ambas versões são movidas por um motor 1.0 aspirado de 75/80 cv e 9,4/10,2 mkgf, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

Hyundai HB20, carro abaixo de R$ 90 mil pelo desconto do IPI zero | Foto: Divulgação | Hyundai

4. Fiat Mobi

O veículo que fica parelho ao Kwid no mercado, o Mobi conta com duas versões incluídas no IPI zero, sendo elas:

Like por R$ 68 mil;

Trekking por R$ 73,3 mil.

Ambas versões utilizam um motor 1.0 Firefly aspirado com 71/75 cv de potência e 10,0/10,7 mkgf de torque (gas/eta), aliado a um câmbio manual de cinco velocidades.

Fiat Mobi, carro abaixo de R$ 90 mil pelo desconto do IPI zero | Foto: Divulgação | Fiat

5. Fiat Argo

A montadora italiana é a única que possui dois modelos inseridos no IPI zero. Além do Mobi, o Argo também está presente na lista com a versão Drive 1.0 manual, que passa a custar R$ 83 mil. Ele utiliza da mesma motorização do Mobi.