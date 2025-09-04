AUTOS
IPI zero: veja 5 carros inclusos de até R$ 90 mil
A maioria das marcas populares possuem modelos abaixo da faixa de preço
Os modelos mais eficientes do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) recebem o abono tarifário pelo programa “Carro Sustentável” do governo brasileiro. Com isso, diversas marcas que conseguiram inserir seus modelos nesse escopo de abono são Volkswagen, Fiat, Hyundai e Renault. Porém todas com seus modelos de entrada.
Descontos com o IPI Zero
A regulamentação, que teve início em julho de 2025, deve seguir até 2026, caso não seja prorrogada. Seus maiores descontos chegam a até R$ 11 mil sobre o valor da tabela cheia. Confira a seguir, carros até R$ 90 mil que possuem a redução de preço pelo programa Carro Sustentável.
1. Volkswagen Polo
Abrindo a lista está o hach da Volkswagen, que possui duas versões no programa, o Track e a Robust. Ambas são praticamente iguais mas com sutis diferenças visuais entre elas. Com os descontos, ambas versões custam R$ 84,5 mil.
Abaixo do capô, ambas versões contam com um motor 1.0 aspirado, MPI EA-211, com 77/84 cv de potência e 9,6/10,3 mkgf de torque (gasolina/etanol), além de câmbio manual de cinco marchas.
2. Renault Kwid
Toda linha do Kwid consegue o IPI Zero, com exceção somente da versão 100% elétrica, a E-Tech. Ainda assim, são quatro versões elegíveis, todos com os valores descontados:
- Zen por R$ 67,3 mil;
- Intense por R$ 71,3 mil;
- Iconic por R$ 75,7 mil;
- Outsider por R$ 75,8 mil.
Debaixo do capô, o Kwid vem com um motor 1.0 aspirado com 68/71 cv de potência e torque de 9,4/10,0 mkgf (gasolina/etanol), associado a transmissão manual de cinco velocidades.
3. Hyundai HB20
Abaixo da régua dos R$ 90 mil fica somente o hatch do HB20 disponível no IPI zero. A carroceria do sedan gira em torno dos R$ 100 mil. Já as duas versões elegíveis são:
- Comfort por R$ 85 mil;
- Limited por R$ 89 mil.
Ambas versões são movidas por um motor 1.0 aspirado de 75/80 cv e 9,4/10,2 mkgf, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.
4. Fiat Mobi
O veículo que fica parelho ao Kwid no mercado, o Mobi conta com duas versões incluídas no IPI zero, sendo elas:
- Like por R$ 68 mil;
- Trekking por R$ 73,3 mil.
Ambas versões utilizam um motor 1.0 Firefly aspirado com 71/75 cv de potência e 10,0/10,7 mkgf de torque (gas/eta), aliado a um câmbio manual de cinco velocidades.
5. Fiat Argo
A montadora italiana é a única que possui dois modelos inseridos no IPI zero. Além do Mobi, o Argo também está presente na lista com a versão Drive 1.0 manual, que passa a custar R$ 83 mil. Ele utiliza da mesma motorização do Mobi.
