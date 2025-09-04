RENOVADO
Citroën lança C3 2026 com versão XTR e painel digital de 7”
Modelo chega com novo topo de gama, mais robustez, interior renovado e multimídia maior da categoria
Por Rafael Tiago
A Citroën apresentou a linha 2026 do C3, modelo conhecido por unir identidade de hatch com atitude de SUV, maior porta-malas da categoria (315 litros) e o espaço interno mais amplo do segmento, nesta terça-feira, 3.
A principal novidade é a chegada da versão XTR, que se posiciona como topo de gama do motor 1.0 Firefly. O modelo aposta em mais robustez e versatilidade para transitar em diferentes terrenos, graças aos pneus ATR de uso misto, além de acabamentos e design exclusivos na nova cor de lançamento Cinza Artense.
Outro destaque é o painel de instrumentos digital TFT de 7” e o ar-condicionado automático, itens que agora equipam tanto a versão YOU! quanto a nova XTR. O interior também recebeu mudanças: bancos com novos revestimentos, apoio de braço para o motorista, painel redesenhado e cabine escurecida.
A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" — a maior entre os concorrentes diretos — passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante, reforçando o visual moderno e a navegação imersiva, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, antes localizados no console central, passam a ficar na porta do motorista.
Felipe Daemon, executivo da Citroën, destacou a importância da atualização. “O Citroën C3 traduz bastante nossa motivação em agir em prol dos desejos de nossos clientes. Ter um veículo que incorpora evoluções para tornar o momento de dirigir ainda mais confortável e funcional, mantendo a acessibilidade do produto. Além disso, ao avaliar a equação entre oferta de conteúdo e preço, em cada uma das versões disponíveis que atuamos, entregamos um pacote mais interessante que os concorrentes diretos.”
Confira mais detalhes do YOU!
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën C3 2026:
Citroën C3 Live – R$ 74.990*
- Motor Firefly 1.0
- Ar- condicionado
- Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
- Aviso de portas e porta-malas abertos
- Banco traseiro rebatível
- Chave canivete
- Computador de bordo
- ESS - Emergency Stop Signal
- GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
- Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
- iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro
- Luz no porta-luvas
- Painel bitom na cor Cinza Steel
- Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
- Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
- Rodas de 15” e pneus 195/65
- Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
- Travamento automático das portas com veículo em movimento
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990*
- Todos os itens da versão Live mais:
- 1 Porta USB tipo A
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 Feel – R$ 85.990*
- Todos os itens da versão Live Pack mais:
- 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
- 2 portas USB tipo C para 2ª fileira
- Alarme
- Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
- Câmera traseira
- DLR com LED
- Duplo Chevron dianteiro cromado
- Maçanetas externas na cor da carroceira
- Painel com tecido e costura azul
- Retrovisores laterais com ajuste elétrico
- Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra
- Saída de ar em preto brilhante
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 XTR – R$ 88.990*
- Todos os itens da versão Feel mais:
- Adesivo "XTR" no capô
- Adesivo Light Green na coluna C
- Ar-condicionado automático e digital
- Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível
- Duplo Chevron dianteiro escurecido
- Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
- Faróis de neblina
- Interior escurecido
- Maçanetas internas cromadas
- Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
- Painel de instrumentos digital 7"
- Pedaleira com acabamento cromado
- Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
- Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
- Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
- Rodas em liga leve 15" escurecidas
- Soleira de porta
- Volante com revestimento premium com costura Light Green
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto
Citroën C3 YOU! – R$ 103.990*
- Todos os itens da versão Feel mais:
- Motor Turbo 200 de até 130 cv
- Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
- Adesivo Emerald Blue na coluna C
- Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
- Ar- condicionado automático e digital
- Bancos com revestimento premium com costura azul
- Controlador e limitador de velocidade
- Emblema YOU!
- Faróis de neblina
- Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
- Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
- Painel de instrumentos digital 7"
- Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65
- Soleira de porta cromada
- Tapetes com emblema YOU!
- Volante com revestimento premium com costura azul
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto
*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.
