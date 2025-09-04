Citroën lança C3 2026 com versão XTR e painel digital de 7”

Novo design do Citroën C3 YOU! - Foto: Pedro Bicudo/Divulgação

A Citroën apresentou a linha 2026 do C3, modelo conhecido por unir identidade de hatch com atitude de SUV, maior porta-malas da categoria (315 litros) e o espaço interno mais amplo do segmento, nesta terça-feira, 3.

A principal novidade é a chegada da versão XTR, que se posiciona como topo de gama do motor 1.0 Firefly. O modelo aposta em mais robustez e versatilidade para transitar em diferentes terrenos, graças aos pneus ATR de uso misto, além de acabamentos e design exclusivos na nova cor de lançamento Cinza Artense.

Outro destaque é o painel de instrumentos digital TFT de 7” e o ar-condicionado automático, itens que agora equipam tanto a versão YOU! quanto a nova XTR. O interior também recebeu mudanças: bancos com novos revestimentos, apoio de braço para o motorista, painel redesenhado e cabine escurecida.

A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" — a maior entre os concorrentes diretos — passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante, reforçando o visual moderno e a navegação imersiva, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, antes localizados no console central, passam a ficar na porta do motorista.

Felipe Daemon, executivo da Citroën, destacou a importância da atualização. “O Citroën C3 traduz bastante nossa motivação em agir em prol dos desejos de nossos clientes. Ter um veículo que incorpora evoluções para tornar o momento de dirigir ainda mais confortável e funcional, mantendo a acessibilidade do produto. Além disso, ao avaliar a equação entre oferta de conteúdo e preço, em cada uma das versões disponíveis que atuamos, entregamos um pacote mais interessante que os concorrentes diretos.”

Confira mais detalhes do YOU!

Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën C3 2026:

Citroën C3 Live – R$ 74.990*

Motor Firefly 1.0

Ar- condicionado

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Aviso de portas e porta-malas abertos

Banco traseiro rebatível

Chave canivete

Computador de bordo

ESS - Emergency Stop Signal

GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro

Luz no porta-luvas

Painel bitom na cor Cinza Steel

Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria

Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro

Rodas de 15” e pneus 195/65

Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados

Travamento automático das portas com veículo em movimento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990*

Todos os itens da versão Live mais:

1 Porta USB tipo A

Banco do motorista com ajuste de altura

Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 Feel – R$ 85.990*

Todos os itens da versão Live Pack mais:

1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel

2 portas USB tipo C para 2ª fileira

Alarme

Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

Câmera traseira

DLR com LED

Duplo Chevron dianteiro cromado

Maçanetas externas na cor da carroceira

Painel com tecido e costura azul

Retrovisores laterais com ajuste elétrico

Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra

Saída de ar em preto brilhante

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 XTR – R$ 88.990*

Todos os itens da versão Feel mais:

Adesivo "XTR" no capô

Adesivo Light Green na coluna C

Ar-condicionado automático e digital

Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível

Duplo Chevron dianteiro escurecido

Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira

Faróis de neblina

Interior escurecido

Maçanetas internas cromadas

Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green

Painel de instrumentos digital 7"

Pedaleira com acabamento cromado

Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)

Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green

Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green

Rodas em liga leve 15" escurecidas

Soleira de porta

Volante com revestimento premium com costura Light Green

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto

Citroën C3 YOU! – R$ 103.990*

Todos os itens da versão Feel mais:

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

Adesivo Emerald Blue na coluna C

Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas

Ar- condicionado automático e digital

Bancos com revestimento premium com costura azul

Controlador e limitador de velocidade

Emblema YOU!

Faróis de neblina

Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue

Painel com revestimento premium soft touch e costura azul

Painel de instrumentos digital 7"

Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65

Soleira de porta cromada

Tapetes com emblema YOU!

Volante com revestimento premium com costura azul

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto

*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.