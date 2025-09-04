Menu
HOME > AUTOS
RENOVADO

Citroën lança C3 2026 com versão XTR e painel digital de 7”

Modelo chega com novo topo de gama, mais robustez, interior renovado e multimídia maior da categoria

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

04/09/2025 - 14:55 h
Novo design do Citroën C3 YOU!
Novo design do Citroën C3 YOU! -

A Citroën apresentou a linha 2026 do C3, modelo conhecido por unir identidade de hatch com atitude de SUV, maior porta-malas da categoria (315 litros) e o espaço interno mais amplo do segmento, nesta terça-feira, 3.

A principal novidade é a chegada da versão XTR, que se posiciona como topo de gama do motor 1.0 Firefly. O modelo aposta em mais robustez e versatilidade para transitar em diferentes terrenos, graças aos pneus ATR de uso misto, além de acabamentos e design exclusivos na nova cor de lançamento Cinza Artense.

Outro destaque é o painel de instrumentos digital TFT de 7” e o ar-condicionado automático, itens que agora equipam tanto a versão YOU! quanto a nova XTR. O interior também recebeu mudanças: bancos com novos revestimentos, apoio de braço para o motorista, painel redesenhado e cabine escurecida.

Queridinhos: Veja os carros usados mais vendidos em agosto no Brasil
Ranking de SUVs tem novo líder no Brasil; confira lista de agosto
Preferidos: veja os 10 carros mais vendidos no Brasil em agosto

A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" — a maior entre os concorrentes diretos — passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante, reforçando o visual moderno e a navegação imersiva, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, antes localizados no console central, passam a ficar na porta do motorista.

Felipe Daemon, executivo da Citroën, destacou a importância da atualização. “O Citroën C3 traduz bastante nossa motivação em agir em prol dos desejos de nossos clientes. Ter um veículo que incorpora evoluções para tornar o momento de dirigir ainda mais confortável e funcional, mantendo a acessibilidade do produto. Além disso, ao avaliar a equação entre oferta de conteúdo e preço, em cada uma das versões disponíveis que atuamos, entregamos um pacote mais interessante que os concorrentes diretos.”

Confira mais detalhes do YOU!

Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën C3 2026:

Citroën C3 Live – R$ 74.990*

  • Motor Firefly 1.0
  • Ar- condicionado
  • Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
  • Aviso de portas e porta-malas abertos
  • Banco traseiro rebatível
  • Chave canivete
  • Computador de bordo
  • ESS - Emergency Stop Signal
  • GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
  • Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro
  • Luz no porta-luvas
  • Painel bitom na cor Cinza Steel
  • Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
  • Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
  • Rodas de 15” e pneus 195/65
  • Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
  • Travamento automático das portas com veículo em movimento
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990*

  • Todos os itens da versão Live mais:
  • 1 Porta USB tipo A
  • Banco do motorista com ajuste de altura
  • Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 Feel – R$ 85.990*

  • Todos os itens da versão Live Pack mais:
  • 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
  • 2 portas USB tipo C para 2ª fileira
  • Alarme
  • Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
  • Câmera traseira
  • DLR com LED
  • Duplo Chevron dianteiro cromado
  • Maçanetas externas na cor da carroceira
  • Painel com tecido e costura azul
  • Retrovisores laterais com ajuste elétrico
  • Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra
  • Saída de ar em preto brilhante
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 XTR – R$ 88.990*

  • Todos os itens da versão Feel mais:
  • Adesivo "XTR" no capô
  • Adesivo Light Green na coluna C
  • Ar-condicionado automático e digital
  • Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível
  • Duplo Chevron dianteiro escurecido
  • Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
  • Faróis de neblina
  • Interior escurecido
  • Maçanetas internas cromadas
  • Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
  • Painel de instrumentos digital 7"
  • Pedaleira com acabamento cromado
  • Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
  • Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
  • Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
  • Rodas em liga leve 15" escurecidas
  • Soleira de porta
  • Volante com revestimento premium com costura Light Green
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto

Citroën C3 YOU! – R$ 103.990*

  • Todos os itens da versão Feel mais:
  • Motor Turbo 200 de até 130 cv
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
  • Adesivo Emerald Blue na coluna C
  • Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
  • Ar- condicionado automático e digital
  • Bancos com revestimento premium com costura azul
  • Controlador e limitador de velocidade
  • Emblema YOU!
  • Faróis de neblina
  • Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
  • Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
  • Painel de instrumentos digital 7"
  • Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65
  • Soleira de porta cromada
  • Tapetes com emblema YOU!
  • Volante com revestimento premium com costura azul
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto

*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.

automóveis c3 Citroën lançamento mercado automotivo

x