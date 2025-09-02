Ranking de SUVs tem novo líder no Brasil; confira lista de agosto

Toyota Corolla Cross, quarto carro mais vendido em agosto. - Foto: Divulgação | Toyota

O Toyota Corolla Cross se confirmou como um dos mais queridos do Brasil, sendo o SUV mais vendido no mês de agosto. É a primeira vez que a Toyota supera todos os modelos compactos para obter a posição.

Segundo a Jato Dynamics, o Corolla Cross somou 7.737 emplacamentos em agosto, aplicando uma vantagem de 35 unidades para o segundo colocado, o Volkswagen T-Cross.

Ainda no segmento dos SUVs, o Fastback foi outro que se destacou em agosto, sendo o quarto mais vendido da categoria, e, considerando apenas os compactos, ficando em terceiro.

Já entre os SUVs subcompatos, categoria e de entrada nesse universo, o Tera foi um dos veículos que competiu no topo. Ficando próximo do primeiro colocado, o Pulse, que somou 4.157 unidades vendidas, ante as 4.282 do Fiat.

Confira os dez carros mais vendidos de agosto