Ranking de SUVs tem novo líder no Brasil; confira lista de agosto
Com 7.737 emplacamentos em agosto o SUV da Toyota tomou posse do topo da lista de mais vendido da categoria
O Toyota Corolla Cross se confirmou como um dos mais queridos do Brasil, sendo o SUV mais vendido no mês de agosto. É a primeira vez que a Toyota supera todos os modelos compactos para obter a posição.
Segundo a Jato Dynamics, o Corolla Cross somou 7.737 emplacamentos em agosto, aplicando uma vantagem de 35 unidades para o segundo colocado, o Volkswagen T-Cross.
Ainda no segmento dos SUVs, o Fastback foi outro que se destacou em agosto, sendo o quarto mais vendido da categoria, e, considerando apenas os compactos, ficando em terceiro.
Já entre os SUVs subcompatos, categoria e de entrada nesse universo, o Tera foi um dos veículos que competiu no topo. Ficando próximo do primeiro colocado, o Pulse, que somou 4.157 unidades vendidas, ante as 4.282 do Fiat.
