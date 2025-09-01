AUTOS
Confira lista de SUVs com isenção total de IPI e ICMS
Nova lista de setembro de 2025 amplia as opções de SUVs automáticos
Por Redação
No mundo do automóvel o mês de setemrbo trouxe novidades para quem deseja adquirir um veículo com isenções, principalmente para o público PCD incluindo os carros automáticos.
A nova tabela apresenta opções abaixo do teto estabelecido para ambas isenções vigentes. Para garantir as isenções de IPI e ICMS os veículos devem custar até R$ 120 mil e ser produzido no Brasil e em países do Mercosul ou possuir acordo homologado junto a Receita Federal.
Já quando o preço ultrapassa R$ 120 mil e fica até R$ 200 mil, o consumidor tem direito apenas à isenção de IPI integral, sem ICMS.
Entre os mais baratos, três modelos chamam atenção: Pulse Drive 1.3, Kicks Play Active e Basalt Feel, todos abaixo de R$ 100 mil. O Pulse Drive 2026 tem preço final de R$ 92.609,22. Já o Basalt Feel aparece por R$ 94.789,67, enquanto o Kicks Play Active custa apenas R$ 89.990.
Para quem deseja SUVs cupês, o Fiat Fastback T200 2026 e o Basalt Feel T200 surgem como boas escolhas.
