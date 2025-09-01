Preferidos: veja os 10 carros mais vendidos no Brasil em agosto

Volkswagen Polo, carro mais vendido em agosto e no ano. - Foto: Divulgação | Volkswagen

A venda de veículos novos no Brasil somou 213.838 unidades em agosto de 2025, sendo dessas, 172.336 carros de passeio e 41.502 comerciais leves. O resultado aponta uma queda de quase 7% em relação ao mês de julho, além de um outro recuo de 3% quando comparado ao mesmo período no último ano.

Por mais que o mercado tenha apresentado quedas, esse resultado ainda é positivo, visto que já foram vendidas 1.576.029 unidades até agosto, ou seja, um aumento de 3% quando comparado ao mesmo recorte no último ano, que tinha no total 1.529.609 unidades vendidas.

Quais os carros mais vendidos em agosto?

Volkswagen Polo

A tabela tem mais uma vez o Volkswagen Polo como líder, se consolidando como carro mais vendido no país. No total, o hatch teve 12.908 unidades emplacadas sendo principalmente impulsionado pelo modelo “Track”.

No Mercado Livre, o Polo pode ser encontrado à partir de R$ 36.900.

Fiat Strada

Em segundo lugar ficou a pequena picape da Fiat, a Strada, que somou, no total, 11.833 emplacamentos. No Mercado Livre, a Strada pode ser encontrada a partir de R$ 37.000.

Fiat Argo

Fechando o top 3, outro representante da Fiat marcou a lista, o Argo. O hatch compacto somou 10.097 emplacamentos no mês.O carro que conta com um motor 1.3 Firefly ganhou destaque oferecendo uma eficiência energética maior, sendo mais econômico e “amigo da natureza”.

O Fiat Argo é encontrado no Mercado Livre custando R$ 53.900.

Toyota Corolla Cross

Outro veículo que se destacou em agosto de 2025 foi o Toyota Corolla Cross, que vendeu 7.737 unidades, ficando em quarto na posição geral, liderando a categoria de SUVs médios.

No Mercado Livre, o Corolla Cros é encontrado a partir de R$ 125.900.

Volkswagen T-Cross

Fechando os cinco primeiros está o SUV compacto da Volkswagen, o T-Cross, que somou 7.702 vendas em agosto de 2025. O veículo chegou ao Brasil em 2019 e desde então vem se destacando na categoria dos SUVs.

É possível encontrar modelos do T-Cross no Mercado Livre custando a partir de R$ 94.000.

Completando os 10 primeiros da lista dos mais vendidos em agosto de 2025 estão: