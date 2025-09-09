BYD Dolphin Mini vs. Honda CG: carro elétrico é mais econômico que moto?

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação

A marca chinesa BYD desafia a lógica do consumo e quer mostrar que um carro elétrico pode ser mais econômico que uma moto a gasolina. O comparativo é feito entre o veículo da marca chinesa mais popular contra um modelo de moto mais vendido no Brasil.



A afirmação de que o BYD Dolphin Mini tem um consumo menor que a Honda CG é, em termos práticos, verdadeira, mas requer uma análise cuidadosa para entender a comparação.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD, disse que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o BYD Dolphin Mini tem consumo de 10,7 km/kWh (quilômetros por quilowatt-hora), com uma autonomia de 280 km. Enquanto que a moto Honda CG 160 (um dos modelos mais populares) faz uma média de cerca de 40 km por litro de gasolina.

A (moto) CG faz em torno de 44 km por litro, enquanto que o Dolphin Mini faz 58 km por litro Alexandre Baldy - Vice-presidente sênior da BYD

Ainda segundo o porta-voz da BYD, para comparar os dois, é preciso converter as unidades para um denominador comum. O Inmetro faz isso calculando a "gasolina equivalente".

“Considerando os preços médios de combustível e energia elétrica no Brasil, o custo por quilômetro do Dolphin Mini é significativamente mais baixo. Em média, o custo de rodar com o carro elétrico é de R$ 0,13 por quilômetro, enquanto com a moto, o valor pode variar bastante, mas tende a ser maior”, explica Baldy.

Como é feito o cálculo

O Inmetro utiliza o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) para medir o consumo de energia de veículos elétricos. O processo é o seguinte:

- O veículo é submetido a testes em laboratório, em ciclos urbanos e rodoviários, para medir o consumo de energia elétrica em Wh/km (watts-hora por quilômetro).

- Esse valor é então convertido para MJ/km (megajoules por quilômetro).

- Com base na densidade energética da gasolina (aproximadamente 28,99 MJ por litro), o consumo em MJ/km é convertido para o padrão conhecido de km/l (quilômetros por litro), que permite a comparação direta com carros a combustão.

Custo por quilômetro do Dolphin Mini é significativamente mais baixo | Foto: Reprodução internet

Engenharia mecânica

A engenharia mecânica é um fator crucial. O baixo consumo de energia dos carros elétricos se deve a diversos fatores de engenharia, como: