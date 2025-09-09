CONFERIMOS
BYD Dolphin Mini vs. Honda CG: carro elétrico é mais econômico que moto?
Porta-voz da marca chinesa afirma que o elétrico popular da BYD tem consumo menor que a moto mais vendida do Brasil
Por Jair Mendonça Jr
A marca chinesa BYD desafia a lógica do consumo e quer mostrar que um carro elétrico pode ser mais econômico que uma moto a gasolina. O comparativo é feito entre o veículo da marca chinesa mais popular contra um modelo de moto mais vendido no Brasil.
A afirmação de que o BYD Dolphin Mini tem um consumo menor que a Honda CG é, em termos práticos, verdadeira, mas requer uma análise cuidadosa para entender a comparação.
Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD, disse que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o BYD Dolphin Mini tem consumo de 10,7 km/kWh (quilômetros por quilowatt-hora), com uma autonomia de 280 km. Enquanto que a moto Honda CG 160 (um dos modelos mais populares) faz uma média de cerca de 40 km por litro de gasolina.
A (moto) CG faz em torno de 44 km por litro, enquanto que o Dolphin Mini faz 58 km por litro
Ainda segundo o porta-voz da BYD, para comparar os dois, é preciso converter as unidades para um denominador comum. O Inmetro faz isso calculando a "gasolina equivalente".
“Considerando os preços médios de combustível e energia elétrica no Brasil, o custo por quilômetro do Dolphin Mini é significativamente mais baixo. Em média, o custo de rodar com o carro elétrico é de R$ 0,13 por quilômetro, enquanto com a moto, o valor pode variar bastante, mas tende a ser maior”, explica Baldy.
Como é feito o cálculo
O Inmetro utiliza o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) para medir o consumo de energia de veículos elétricos. O processo é o seguinte:
- O veículo é submetido a testes em laboratório, em ciclos urbanos e rodoviários, para medir o consumo de energia elétrica em Wh/km (watts-hora por quilômetro).
- Esse valor é então convertido para MJ/km (megajoules por quilômetro).
- Com base na densidade energética da gasolina (aproximadamente 28,99 MJ por litro), o consumo em MJ/km é convertido para o padrão conhecido de km/l (quilômetros por litro), que permite a comparação direta com carros a combustão.
Engenharia mecânica
A engenharia mecânica é um fator crucial. O baixo consumo de energia dos carros elétricos se deve a diversos fatores de engenharia, como:
- Motor elétrico: É muito mais eficiente que o motor a combustão, convertendo mais de 90% da energia elétrica em movimento, enquanto o motor a combustão converte cerca de 30-40% da energia do combustível.
- Freio regenerativo: A maioria dos carros elétricos, incluindo o Dolphin Mini, usa a energia da frenagem para recarregar a bateria, recuperando parte da energia que seria perdida como calor.
- Aerodinâmica: O design dos carros elétricos é otimizado para reduzir o arrasto do ar, o que melhora a eficiência energética.
- Menos peças: A simplicidade do motor elétrico reduz o atrito e o desgaste, o que contribui para a eficiência e para um custo de manutenção mais baixo.
