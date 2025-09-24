AUTOS
BYD é a marca com mais clientes satisfeitos no Brasil, diz levantamento
Chinesa se destaca na pesquisa de satisfação, enquanto a Ford tem destaque negativo, amargando o final da lista
A BYD é a marca de automóveis com maior satisfação de clientes no Brasil, pelo menos é isso que diz uma pesquisa da “Decoupling”, empresa especializada em análise de comportamento do consumidor, realizada no primeiro trimestre de 2025. O estudo compilou dados de mais de 10 mil avaliações online.
O levantamento tomou em consideração uma metodologia criada na universidade de Harvard, onde os critérios de avaliação são destrinchados em 17 elos. Após isso, a empresa usou inteligência artificial para agregar os dados de 12 montadoras. Veja o resultado:
- BYD: 8,11 pontos;
- Jeep: 8,02 pontos;
- Honda: 8,01 pontos;
- Toyota: 7,87 pontos;
- Hyundai: 7,85 pontos;
- Citroën: 7,83 pontos;
- Nissan: 7,82 pontos;
- Chevrolet: 7,80 pontos;
- Média da indústria: 7,78 pontos;
- Fiat: 7,59 pontos;
- Renault: 7,56 pontos;
- Volkswagen: 7,50 pontos;
- Ford: 7,46 pontos.
Destaque da BYD
A marca chinesa BYD foi a campeã nas médias de pontuação, ficando em uma das três melhores posições em 10 das 17 categorias avaliadas pela empresa. Desbancando as também asiáticas, Honda e Hyundai, que foram as melhores avaliadas no ano de 2024.
Confira as categorias avaliadas, os três melhores colocados e o último colocado
Pesquisa no site da marca
- BYD
- Jeep
- Toyota
- Ford, último colocado
Pesquisa no site da concessionária
- Toyota
- BYD
- Honda
- Volkswagen, último colocado
Recepção na concessionária
- Citroën
- Hyundai
- BYD
- Volkswagen, último colocado
Primeira visita à concessionária
- BYD
- Citroën
- Toyota
- Nissan, último colocado
Visitas subsequentes à concessionária
- BYD
- Jeep
- Toyota
- Volkswagen, último colocado
Comparação de modelos na concessionária
- Jeep
- BYD
- Honda
- Volkswagen, último colocado
Test drive
- BYD
- Jeep
- Citroën
- Ford, último colocado
Escolha de opcionais
- Honda
- Nissan
- BYD
- Volkswagen, último colocado
Escolha de acessórios
- Honda
- Citroen
- Nissan
- Ford, último colocado
Avaliação do usado na troca
- Jeep
- Honda
- Hyundai
- Renault, último colocado
Negociação do valor do carro novo
- Nissan
- Jeep
- Ford
- Volkswagen, último colocado
Financiamento na concessionária
- Jeep
- Honda
- Toyota
- Ford, último colocado
Assinatura do contrato de compra
- Honda
- Hyundai
- Jeep
- Citroën, último colocado
Tempo de espera pela entrega do carro
- Chevrolet
- Volkswagen
- Hyundai
- Nissan, último colocado
Entrega do carro
- Honda
- BYD
- Hyundai
- Fiat, último colocado
Entrega da documentação do carro
- Honda
- Hyundai
- Jeep
- Fiat, último colocado
Revisão do carro na concessionária
- Nissan
- Volkswagen
- BYD
- Fiat, último colocado
Segundo os consumidores, os pontos mais fortes da BYD seriam a facilidade de acesso ao site, visitas à loja e experiência de test drive.
Destaques negativos
Um dos destaques negativos da lista ficou a fabricante alemã Volkswagen, que teve a menor nota em seis dos 17 tópicos avaliados, sendo os principais deles: atendimento das concessionárias, escolhas de opcionais e negociação do valor.
Por mais que a alemã não tenha tido o melhor dos resultados, a Ford ficou com o posto mais baixo da lista, devendo em test drive, possibilidades de financiamento e escolha dos acessórios.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes