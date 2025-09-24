Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

BYD é a marca com mais clientes satisfeitos no Brasil, diz levantamento

Chinesa se destaca na pesquisa de satisfação, enquanto a Ford tem destaque negativo, amargando o final da lista

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/09/2025 - 15:42 h | Atualizada em 24/09/2025 - 16:11
CADERNO MUNICIPIOS 31/10/2024 Na foto: BYD Camaçari Foto: Joa SOUZA/GOVBA Data: 18/03/24 senai
CADERNO MUNICIPIOS 31/10/2024 Na foto: BYD Camaçari Foto: Joa SOUZA/GOVBA Data: 18/03/24 senai -

A BYD é a marca de automóveis com maior satisfação de clientes no Brasil, pelo menos é isso que diz uma pesquisa da “Decoupling”, empresa especializada em análise de comportamento do consumidor, realizada no primeiro trimestre de 2025. O estudo compilou dados de mais de 10 mil avaliações online.

O levantamento tomou em consideração uma metodologia criada na universidade de Harvard, onde os critérios de avaliação são destrinchados em 17 elos. Após isso, a empresa usou inteligência artificial para agregar os dados de 12 montadoras. Veja o resultado:

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  1. BYD: 8,11 pontos;
  2. Jeep: 8,02 pontos;
  3. Honda: 8,01 pontos;
  4. Toyota: 7,87 pontos;
  5. Hyundai: 7,85 pontos;
  6. Citroën: 7,83 pontos;
  7. Nissan: 7,82 pontos;
  8. Chevrolet: 7,80 pontos;
  9. Média da indústria: 7,78 pontos;
  10. Fiat: 7,59 pontos;
  11. Renault: 7,56 pontos;
  12. Volkswagen: 7,50 pontos;
  13. Ford: 7,46 pontos.

Destaque da BYD

A marca chinesa BYD foi a campeã nas médias de pontuação, ficando em uma das três melhores posições em 10 das 17 categorias avaliadas pela empresa. Desbancando as também asiáticas, Honda e Hyundai, que foram as melhores avaliadas no ano de 2024.

Confira as categorias avaliadas, os três melhores colocados e o último colocado

Pesquisa no site da marca

  • BYD
  • Jeep
  • Toyota
  • Ford, último colocado

Pesquisa no site da concessionária

  • Toyota
  • BYD
  • Honda
  • Volkswagen, último colocado

Recepção na concessionária

  • Citroën
  • Hyundai
  • BYD
  • Volkswagen, último colocado

Primeira visita à concessionária

  • BYD
  • Citroën
  • Toyota
  • Nissan, último colocado

Visitas subsequentes à concessionária

  • BYD
  • Jeep
  • Toyota
  • Volkswagen, último colocado
Venda de carros elétricos cresce em 90% ba Bahia
Venda de carros elétricos cresce em 90% ba Bahia | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Comparação de modelos na concessionária

  • Jeep
  • BYD
  • Honda
  • Volkswagen, último colocado

Test drive

  • BYD
  • Jeep
  • Citroën
  • Ford, último colocado

Escolha de opcionais

  • Honda
  • Nissan
  • BYD
  • Volkswagen, último colocado

Escolha de acessórios

  • Honda
  • Citroen
  • Nissan
  • Ford, último colocado

Avaliação do usado na troca

  • Jeep
  • Honda
  • Hyundai
  • Renault, último colocado

Negociação do valor do carro novo

  • Nissan
  • Jeep
  • Ford
  • Volkswagen, último colocado

Financiamento na concessionária

  • Jeep
  • Honda
  • Toyota
  • Ford, último colocado

Assinatura do contrato de compra

  • Honda
  • Hyundai
  • Jeep
  • Citroën, último colocado

Tempo de espera pela entrega do carro

  • Chevrolet
  • Volkswagen
  • Hyundai
  • Nissan, último colocado

Entrega do carro

  • Honda
  • BYD
  • Hyundai
  • Fiat, último colocado

Entrega da documentação do carro

  • Honda
  • Hyundai
  • Jeep
  • Fiat, último colocado

Revisão do carro na concessionária

  • Nissan
  • Volkswagen
  • BYD
  • Fiat, último colocado

Segundo os consumidores, os pontos mais fortes da BYD seriam a facilidade de acesso ao site, visitas à loja e experiência de test drive.

Destaques negativos

Um dos destaques negativos da lista ficou a fabricante alemã Volkswagen, que teve a menor nota em seis dos 17 tópicos avaliados, sendo os principais deles: atendimento das concessionárias, escolhas de opcionais e negociação do valor.

Por mais que a alemã não tenha tido o melhor dos resultados, a Ford ficou com o posto mais baixo da lista, devendo em test drive, possibilidades de financiamento e escolha dos acessórios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos byd Satisfação venda de carros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CADERNO MUNICIPIOS 31/10/2024 Na foto: BYD Camaçari Foto: Joa SOUZA/GOVBA Data: 18/03/24 senai
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

CADERNO MUNICIPIOS 31/10/2024 Na foto: BYD Camaçari Foto: Joa SOUZA/GOVBA Data: 18/03/24 senai
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

CADERNO MUNICIPIOS 31/10/2024 Na foto: BYD Camaçari Foto: Joa SOUZA/GOVBA Data: 18/03/24 senai
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

CADERNO MUNICIPIOS 31/10/2024 Na foto: BYD Camaçari Foto: Joa SOUZA/GOVBA Data: 18/03/24 senai
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

x