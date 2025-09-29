Menu
SALVADOR

Pontos de ônibus em Salvador serão monitorados de madrugada

Iniciativa faz parte do projeto Abraço Abrigo

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 11:23 h | Atualizada em 29/09/2025 - 12:11
Pontos de ônibus contarão com monitoramento
Pontos de ônibus contarão com monitoramento -

Os pontos de ônibus de Salvador passarão a contar com monitoramento entre 20h e 5h. A iniciativa faz parte do projeto Abraço Amigo, e acontecerá por meio de uma parceria público-privada entre a Eletromídia e a Claro, viabilizada pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade.

O sistema conta om câmeras em alta resolução, alto-falantes, internet de alta velocidade e microfones sensíveis. A partir das 20h, os abrigos oferecerão a possibilidade de acionamento da central de monitoramento. Se o passageiro estiver sozinho no ponto, ele poderá iniciar uma chamada de vídeo, sendo 'vigiado' até o momento em que pegar o ônibus.

Abraço Amigo

O programa Abraço Amigo foi criado em 2023, chegando em cidades como São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro e Campinas. Ao todo, foram registradas 22 chamadas nas centrais, com 82 abrigos em operação e mais de 300 ocorrências atendidas pelo projeto.

A ideia é expandir o projeto até 2027, com a instalação de novas 635 unidades em mais oito cidades, o que inclui Porto Alegre, Fortaleza e Sorocaba. Em Salvador, ainda não há data para o início do programa.

x