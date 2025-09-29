Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher grávida mata marido com arma branca em Salvador

Informações preliminares indicam que ela teria agido em legítima defesa

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

29/09/2025 - 6:53 h | Atualizada em 29/09/2025 - 10:27
Crime é investigado pela Polícia Civil
Crime é investigado pela Polícia Civil -

Uma mulher, suspeita de matar o próprio marido na tarde deste domingo, 28, na Rua Aliomar Baleeiro, no bairro Novo Marotinho, em Salvador, foi detida e levada à Central de Flagrantes.

Informações preliminares indicam que a suspeita agiu em legítima defesa. Ela teria sido agredida e esfaqueada pelo companheiro antes de revidar, utilizando uma arma branca contra ele. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia e dar início às investigações sobre o caso.

