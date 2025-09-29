Mulher grávida mata marido com arma branca em Salvador

Crime é investigado pela Polícia Civil - Foto: Ilustrativa/Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher, suspeita de matar o próprio marido na tarde deste domingo, 28, na Rua Aliomar Baleeiro, no bairro Novo Marotinho, em Salvador, foi detida e levada à Central de Flagrantes.

Informações preliminares indicam que a suspeita agiu em legítima defesa. Ela teria sido agredida e esfaqueada pelo companheiro antes de revidar, utilizando uma arma branca contra ele. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia e dar início às investigações sobre o caso.