Pescador desaparecido em Salvador: corpo é encontrado após sumiço no mar

Um idoso identificado como Benedito de Castro Brito, de 67 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo, 28, dois dias após desaparecer no mar, em Salvador. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira, 26, quando saiu de casa para pescar, no bairro da Ribeira, onde costumava trabalhar.

De acordo com a Marinha do Brasil (MB) ao G1 Bahia, o corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves, na Ilha de Maré. A região é a mesma onde o barco do pescador foi achado no sábado, 27.

O resgate contou com apoio de uma aeronave do GRAER e do Corpo de Bombeiros, que levou o corpo até Passé, em Candeias. De lá, o Departamento de Polícia Técnica recolheu o corpo para necropsia. As causas do incidente serão investigadas.

Em nota, a Marinha lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos.

