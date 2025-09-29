Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Pescador desaparecido em Salvador: corpo é encontrado após sumiço no mar

Corpo do idoso foi localizado 24h depois do barco da vítima ser resgatado

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 6:37 h | Atualizada em 29/09/2025 - 10:23
O corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves
O corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves -

Um idoso identificado como Benedito de Castro Brito, de 67 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo, 28, dois dias após desaparecer no mar, em Salvador. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira, 26, quando saiu de casa para pescar, no bairro da Ribeira, onde costumava trabalhar.

De acordo com a Marinha do Brasil (MB) ao G1 Bahia, o corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves, na Ilha de Maré. A região é a mesma onde o barco do pescador foi achado no sábado, 27.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher é presa no aeroporto de Salvador com 50 pacotes de haxixe
Rajada de vento chega a mais de 60 km/h em Salvador neste sábado
Suposto assaltante é baleado dentro de ônibus em Salvador

O resgate contou com apoio de uma aeronave do GRAER e do Corpo de Bombeiros, que levou o corpo até Passé, em Candeias. De lá, o Departamento de Polícia Técnica recolheu o corpo para necropsia. As causas do incidente serão investigadas.

Em nota, a Marinha lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecimento marinha do brasil pescador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

O corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

O corpo da vítima foi localizado a aproximadamente 2 km da Praia das Neves
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x