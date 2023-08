Criada comissão para definir regras de fornecimento do canabidiol

Uma Comissão de Trabalho para a implementação do programa de acesso aos medicamentos à base de canabidiol (CBD) ou tetra-hidro-canabidiol (THC) foi formada, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira, para discutir o uso e a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na capital baiana. As patologias que serão contempladas precisam ser definidas.