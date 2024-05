Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste abre inscrições | A TARDE

Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste, que acontecerá de 5 a 9 de agosto na cidade de Feira de Santana. Os interessados podem encontrar o regulamento e o formulário no site do evento.

Com o objetivo de valorizar a produção cinematográfica produzida no Nordeste, até o dia 24 de maio cineastas dos nove estados da região poderão inscrever seus curtas, médias e longas-metragens de qualquer gênero, concluídos a partir de janeiro de 2022.

Buscando fomentar a difusão e a produção dos filmes produzidos no Nordeste, nas quatro edições anteriores a Mostra CCN já exibiu mais de 200 filmes entre curtas e longas-metragens.