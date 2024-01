Após meses tentando vender mansão, pais de Lari Manoela mudam de ideia | A TARDE

Os planos dos pais da atriz Larissa Manoela em relação à venda da mansão da família, situada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, sofreram uma reviravolta.

Após seis meses de tentativas infrutíferas de comercialização, avaliada em quase R$ 10 milhões, Silvana Taques e Gilberto Elias optaram por mudar a estratégia, decidindo agora alugar a propriedade.

O imóvel, que conta com ampla área de lazer, piscina, churrasqueira, quatro quartos e seis banheiros, estava a venda por R$ 9.950.000 em um conhecido site de anúncios imobiliários.

Com uma taxa mensal de condomínio de R$ 2.165 e IPTU no valor de R$ 54 mil, conforme informações do jornal Extra, a propriedade permaneceu sem interessados ao longo do período de anúncio.

De acordo com a publicação, a decisão de disponibilizar a residência para locação surgiu da necessidade de cobrir os elevados custos de manutenção. O casal estabeleceu um valor mensal de R$ 25 mil para o aluguel, com a intenção de fechar contratos de curto prazo, evitando interferências em possíveis negociações de venda no futuro.

A mansão, palco de desavenças entre a atriz e seus pais, foi colocada à venda sem o consentimento de Larissa, que soube do ocorrido através da imprensa.