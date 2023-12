Boninho dá dicas de participantes que estarão no BBB 24; confira | A TARDE

A menos de três semanas para o início da edição 24 do Big Brother Brasil, o diretor da atração, Boninho, compartilhou nesta terça-feira, 19, dicas sobre os participantes que estarão confinados.

O Big Boss afirmou que já viu diversas notícias fakes sobre a próxima edição. "Então! Faltando 20 dias pra nossa estreia, e com tanta FAKE rolando, já vi a dinâmica da primeira semana, meu querido Caetano no BBB, bora (sic) botar mais fogo nesse parquinho!", escreveu o Big Boss.

"Vamos começar uma brincadeira de adivinhar? Quem pode entrar no Big Brother? Arrumei algumas dicas para dar para vocês”, disse o diretor. Em seguida, ele mostrou alguns desenhos, que seriam as dicas.

Os desenhos mostravam, individualmente, um avião, um fazendeiro, um homem procurando dinheiro nos bolsos, uma vendedora, um chef e uma mulher segurando um microfone.

Com as dicas, internautas começaram a especular os possíveis participantes. Entre os mais citados, Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, a rapper Flora Matos e influenciador digital Gustavo Tubarão.

Houve também quem citou o nome de Rachel Sheherazade, recém desclassificada de 'A Fazenda'. Boninho, no entanto, já negou a participação da jornalista.