Bruna Marquezine e Juliette dançam até o chão em show de Anitta | A TARDE

Bruna Marquezine e Juliette protagonizaram uma dança engraçada na festa do Réveillon Amoré, em Pernambuco, na madrugada deste domingo, 31. A atriz e cantora, estavam dançando ao som de “BELLAKEO”, no momento da apresentação da cantora Anitta, no evento. As duas imitavam a amiga e o cantor mexicano Peso Pluma, no clipe, que foi lançado há três semanas.



Veja vídeo:





Amigas se divertiram ao som de Anitta Reprodução | Twitter

Em um vídeo publicado pela ex-BBB em suas redes sociais, as duas se divertem dançando até o chão. Enquanto as artistas curtiam ao lado do palco, Bruna quase caiu enquanto rebolava.

Bruna Marquezine, Juliette e Sasha Meneghel se encontraram com Anitta após o show e fizeram um registro do momento. Confira abaixo:

Sasha Meneghel, Bruna Marquezine, Anitta e Juliette se encontraram no camarim | Foto: Reprodução | Twitter

Anitta entrou na grade do Réveillon Amoré, para substituir o cantor Nattan, que cancelou a participação após passar mal em show na sexta-feira, 29, em Maceió (AL).