Com shows raros, equipe de Zé Felipe passa fome, diz colunista | A TARDE

O cantor Zé Felipe, se destaca nas redes sociais ao lado de sua esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, ostentando com viagens, carros de luxo e o jatinho particular do casal. No entanto, a equipe que acompanha o artista enfrenta dificuldades financeiras devido à escassez de shows.

Segundo informações do colunista Erlan Bastos, membros da equipe relatam que, nos últimos meses, com poucos shows na agenda do cantor, músicos, produtores e outros integrantes enfrentam problemas financeiros. Alega-se que Zé Felipe recusou-se a fornecer qualquer assistência nos meses com escassez de apresentações.

No mês de dezembro, por exemplo, o cantor realizou apenas cinco shows, distribuídos entre Mato Grosso, Pará e Goiás. Um integrante da equipe, preservando sua identidade, expressou preocupação com a situação financeira, especialmente nos dias sem apresentações, nos quais a equipe recebia apenas R$ 100,00 referentes à diária para alimentação durante uma viagem de ônibus de 16 dias.

Mesmo diante dessa dificuldade, os funcionários teriam buscado uma solução e assistência financeira junto ao escritório responsável pela carreira de Zé Felipe, a Talismã Music.

No entanto, segundo relatos, a resposta foi negativa, com a equipe sendo informada de que não havia condições para fornecer ajuda.

Em dezembro o artista não tem mais shows programados e resolveu tirar férias em janeiro de 2024.

"Ele se recusou a fazer um show no Réveillon em que receberia R$ 1 milhão… Em janeiro, ele vai pegar férias… Não anda nem fazendo shows, ainda resolveu tirar férias, e não ajuda a gente com nenhum centavo", teria dito um funcionário.

Até o momento, a Talismã Music, responsável pela carreira de Zé Felipe, não se pronunciou sobre o assunto.