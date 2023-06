Fernanda Paes Leme revela abuso aos 7 anos: "pessoa próxima à família"

A atriz Fernanda Paes Leme, que festejou neste sábado, 3, seu aniversário de 40 anos com uma festa no Rio de Janeiro na revelou ter sofrido abuso durante sua infância.

Fernanda revelou que o abuso foi uma experiência traumática que durou por um longo período. Embora tenha mencionado o ocorrido, ela ressaltou que ainda não se sente pronta para compartilhar mais detalhes sobre o assunto.

"Mas foi forte, pesado, durou muito. Veio de uma pessoa próxima da família. Minha mãe não imagina que tenha acontecido e jamais iria culpá-la, mas isso mostra a importância de se conversar com as crianças. Esse meu jeito, brava e grossa, apareceu depois disso. Ser reativa com os homens vem daí", afirmou em entrevista ao O Globo.

A atriz mencionou ainda o luto pelo aborto espontâneo que sofreu no final de 2021. Ela compartilhou sua experiência ao descobrir a gravidez e posteriormente perder o bebê, destacando o impacto emocional e a solidão que enfrentou durante esse período.

"Quando comecei a namorar o Victor, no mesmo ano, coloquei o DIU de cobre e prata. Mas meu fluxo menstrual aumentou, tive cólicas, então decidi tirar. No mês seguinte, minha menstruação atrasou. Fiz um teste e descobri a gravidez, estava de três a quatro semanas. Fiquei em choque. Victor ficou muito feliz com a notícia. Mas dias depois eu tive um sangramento e perdi o bebê. Foi muito louco, porque aí vi o quanto queria ser mãe".

Fernanda revelou que, por enquanto, o medo de uma nova perda a impede de tentar uma nova gestação.

"Quando sofri o aborto, não queria sair ou fazer exercícios, foi uma deprê. Comecei um diário, para botar para fora o que eu sentia. Por mais que o parceiro queira ajudar, é muita solidão. Durante um tempo, Victor e eu falávamos sobre o assunto superficialmente".

Durante a fase de luto, Fernanda encontrou consolo em um diário, onde expressava seus sentimentos. Embora seu parceiro tenha sido compreensivo e solidário, ela sentiu a necessidade de se afastar emocionalmente. O diário se tornou uma forma de escape e uma maneira de processar suas emoções.