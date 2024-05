Festival celebra a Literatura de Cordel na Chapada Diamantina | A TARDE

Entre os dias 26 e 28 de abril, a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, vai servir de palco para uma das manifestações culturais do Nordeste mais conhecidas e difundidas em todo o país. O I Festival de Salvaguarda da Literatura de Cordel na Bahia vai promovendo o debate sobre a preservação e incentivo à difusão desse bem cultural. A iniciativa é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lençóis, a Secretaria Estadual de Cultura da Bahia, por meio da Fundação Pedro Calmon, e o Governo do Estado da Bahia.

A programação do evento inclui feira de folhetos, concurso de cordel, mesas temáticas, oficinas e apresentação musical da banda Psicordélicos e do poeta Carlos Silva. Além disso, também está na pauta do festival a discussão sobre o uso da Literatura de Cordel na educação. O evento é aberto ao público, mas está sujeito a lotação.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial em 2018, a Literatura de Cordel foi registrada no Livro das Formas de Expressão, e está presente não só nos estados do Nordeste, onde é mais frequente, mas também nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. A simplicidade na forma de expor e comercializar os folhetos, aliada à sagacidade das rimas que abordam todo tipo de tema, fizeram a Literatura de Cordel cair no gosto de grande parte da população brasileira.