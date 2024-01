Influenciador morreu durante sexo após ingerir drogas, diz jovem | A TARDE

A morte do influenciador Henrique Medeiros, na noite do dia 25 de dezembro, ocorreu devido um infarto após o consumo de drogas e durante sexo no banheiro da casa onde estavam, em São Paulo.

Ele foi encontrado morto aos 26 anos enterrado no quintal de uma casa em Itapecerica da Serra.

Segundo a jovem de 16 anos que estaria com ele, ela e os donos do imóvel enterram o corpo dele no quintal.



Ela esteve na delegacia e prestou depoimento, onde afirmou que teve uma relação consensual com ele e que após o jovem ter usado cocaína, ele teve uma overdose durante o ato sexual e desfaleceu.

A jovem é irmã da dona da casa. A mulher, de 24 anos, e o marido, de 28, também proprietário do imóvel, foram presos por suspeita de envolvimento na morte do influenciador.