Luísa Sonza quebra o silêncio e admite ter cometido racismo | A TARDE

Luísa Sonza quebrou o silêncio pela primeira vez e resolveu se manifestar sobre o caso em que foi acusada de ter cometido racismo. O caso aconteceu em 2018 e envolveu a advogada Isabel Macedo, que afirmou que a cantora havia batido em seu ombro para pedir um copo d’água a ela. Recentemente, ambas fecharam um acordo para encerrar o processo.

A conversa aconteceu durante sua participação no canal da youtuber Bianca DellaFancy, conhecida por realizar maquiagens de drag queens em celebridades durante suas entrevistas. Luísa desabafou sobre a grande repercussão que o caso teve e explicou as medidas que tomou para reconhecer e lidar com seu erro.

“Eu tive muita dificuldade de entender no começo por eu ser uma pessoa branca e não viver isso na pele. Tive que estudar muito e entender profundamente, li muito, conversei muito. É muito importante a gente pegar isso, tirar dessa nuvem e falar. Não é isso, é importante que tragam isso para mim [...] Eu cometi esse erro e me arrependo profundamente, óbvio que não foi uma coisa intencional", afirmou a cantora.

Inicialmente, quando foi confrontada com as acusações, Luísa Sonza, negou as alegações. No entanto, em 5 de outubro de 2022, ela recorreu às suas redes sociais para fazer uma retratação. "Estou encarando essa situação como uma chance de me esforçar para ser uma pessoa melhor", disse.