Simaria: "A vida é minha, volto na hora que quiser voltar a trabalhar" | A TARDE

Cobrada pelo lançamento da carreira solo, esperado desde 2022, quando anunciou a separação da dupla com a irmã, Simone Mendes, Simaria usou as redes sociais nesta sexta-feira, 15, para se pronunciar.

Atualmente, sua previsão para retornar aos palcos é neste 2024. A artista, no entanto, frisou vai voltar quando quiser.

"É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha. Que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros.... E não é assim que funciona", iniciou.

Ela contou que leva os filhos à escola além de escrever e compor, mas algumas pessoas ficam te cobrando "umas coisas que não fazem sentido nenhum".

"Quero só deixar bem claro para vocês que a vida é minha e volto na hora que eu quiser voltar a trabalhar. Tenho minhas questões, tenho minha vida. Tenho dois filhos que dependem de mim. Exclusivamente de mim, ok?".

"Vocês que me acompanham e que gostam do meu trabalho, fico muito feliz pela paciência de me esperar. Eu prefiro ter 100 mil seguidores fiéis, que vão comprar meu produto e escutar minhas músicas quando eu lançar, do que ter bilhões espreitando minha vida pessoal. Tenho dois filhos pequenos, e minha prioridade neste momento são os dois. Porque uma mãe de verdade faz isso".

Confira o vídeo.