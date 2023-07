Zé Felipe tem rosto atingido por fogo durante show; vídeo

O cantor Zé Felipe teve um susto durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará, quando quase foi atingido por um "banho de fogo" no rosto. Enquanto cantava a música "Banho de Chuva", de Vanessa da Mata, o artista se aproximou da máquina de chamas, parte dos efeitos pirotécnicos da apresentação, e o fogo subiu de forma inesperada, quase o queimando.

Um vídeo do momento mostra a expressão incrédula do marido de Virgínia para a produção. Apesar do susto, Zé Felipe não sofreu ferimentos e o show seguiu normalmente.

O incidente viralizou nas redes sociais e gerou debates sobre os perigos desses efeitos pirotécnicos para os artistas. Alguns internautas levantaram a questão de que somente quando um artista famoso sofrer queimaduras graves é que esse tipo de situação será proibida. Houve também críticas ao próprio Zé Felipe, acusando-o de se arriscar ao se aproximar da máquina de fogo sem tomar precauções adequadas.

Até o momento, não foram relatadas medidas de punição contra o operador responsável pelos efeitos pirotécnicos durante o show de Zé Felipe. Confira o vídeo.

Matheus Calmon