Zezé Di Camargo pede intervenção com cancelamento de Wanessa | A TARDE

Wanessa Camargo segue com a imagem queimada fora do BBB 24, tornando-se a principal vilã do reality show ao perseguir o motorista por aplicativo, Davi, e fazer sérias acusações contra ele. Diante do cancelamento nas redes sociais, o pai da artista, o cantor Zezé Di Camargo, decidiu agir para evitar que a filha saia com o maior índice de rejeição da história do programa, superando a trajetória de Karol Conka nesta edição.

Conforme uma publicação do Correio Braziliense, Zezé Di Camargo atendeu a um pedido da equipe da cantora e procurou a direção do programa. O cantor confidenciou a Boninho que pensou em pedir a retirada da filha do programa, mas que, por força de contrato, iria respeitar a decisão dela de permanecer no jogo, já que não apertou o botão para sair da casa mais vigiada do Brasil.

Em contrapartida, o sertanejo pediu a Boninho que seja mais leve na edição do programa que vai ao ar fora do pay-per-view, para evitar que sua filha saia tão cancelada quanto a rapper da edição 21.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da cantora negou a informação. "Informamos que é falsa a informação de que Zezé teria feito pedidos a Globo para que não atacassem Wanessa. O contato que a família possui com a emissora é feito por meio da assessoria de imprensa e o cantor não teve nenhum tipo de conversa com Boninho".