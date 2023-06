Confira o 3ª episódio da série do Dois de Julho no A TARDE Play

O A TARDE Play, o núcleo audiovisual do Grupo A TARDE, lançou nesta quinta-feira, 29, o terceiro episódio da série “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia”. Desta vez, a narrativa vai recuperar o protagonismo das vilas e ilhas do recôncavo na guerra de independência, sobretudo o papel desempenhado pela cidade de Cachoeira na organização do exército baiano.

“Quando a Bahia adere à luta, já em 1822, é que Pedro I vai enviar reforços. A gente vai ter não só baianos e baianas lutando nos batalhões. Teremos pessoas vindo de várias partes do país, para engrossar esses batalhões que estavam se formando. Então, desde de 1822, as movimentações na Bahia já estavam acontecendo”, destaca a historiadora Mariana Farias.

“A Bahia é sempre revoltosa, a Bahia é sempre muito forte. E quem fez a Bahia foi o povo, né?”, continua ela, indagando.

A série contém 6 episódios e tem o objetivo de celebrar o bicentenário de Independência do Brasil na Bahia e preservar a memória do nosso povo. Tendo estreado na última terça-feira (27), o especial segue com lançamentos inéditos e diários até a data magna, o 2 de Julho..

“O momento de 200 anos é também de buscar e pesquisar essa grande participação dos anônimos, daqueles invisibilizados, de personagens que estavam à margem, que não foram eleitos pelo cânone cultural hegemônico para figurar no Panteão da Pátria deste país. Eles também construíram a Bahia e o Brasil”, descreve o historiador Jair Cardoso.

Episódios da série

O primeiro episódio discutiu os eventos turbulentos do início do século XIX, como a expulsão das tropas napoleônicas e a revolta liberal do Porto, que influenciaram o movimento em direção à emancipação política do Brasil.

Já o segundo episódio, destacou o comportamento que a imprensa teve durante e após os conflitos, além de abordar a importância de cultivarmos as memórias da resistência dos baianos contra a opressão do general Madeira de Melo, e da nossa luta em defesa de um Brasil soberano.

Time de especialistas

A série reúne diversos especialistas para tratarem sobre o Dois de Julho, a exemplo dos historiadores Rafael Dantas, Jair Cardoso, Patrícia Valim, Miguel Teles, Milton Moura e Mariana Farias.

Reforçado pela presença do diretor de cultura da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Nelson Cadena, e da jornalista Cleidiana Ramos, o especial também contou com a participação de autoridades como o Governador Jerônimo Rodrigues e a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, além dos secretários Bruno Monteiro e Maurício Bacelar, as deputadas Olívia Santana e Alice Portugal, e o vereador Silvio Humberto.

No âmbito das artes, estão presentes o poeta James Martins, o cantor Lazzo Matumbi, o ator Jackson Costa e o artista visual Daniel Soto, já na seara religiosa, participam o Padre Edson e a Naadoji vodunó, mãe Índia, para falar sobre a presença da religiosidade durante a guerra de independência e nos dias atuais.

