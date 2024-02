Criador do Abadá: “o Carnaval, por essência, era anárquico” | A TARDE

O publicitário Pedrinho da Rocha, conhecido por ser o criador do abadá e por introduzir mudanças significativas na estética do Carnaval de Salvador, fez uma comparação da festa momesca de antigamente com a atual. Segundo ele, a essência da folia foi perdida.

Em entrevista ao A Tarde Talks, programa que faz parte da grade do A TARDE Play, ele pontuou que é necessário “reconhecer a história”.

O futuro é inexorável, mas é importante ter uma visão crítica, até para poder criar caminhos novos. Eu acho que o poder público interviu bastante [no Carnaval]. O Carnaval, por essência, ele era anárquico. Para mim, a Mudança do Garcia era o símbolo maior do carnaval baiano. Pedrinho da Rocha, publicitário

Na ocasião, Pedrinho disse que essa essência foi perdida. “A gente fez coisas no Carnaval que [se fizéssemos] hoje seríamos processados. Essa essência a gente foi perdendo com o tempo porque o poder público tomou conta do processo”, pontuou o publicitário, o qual continuou: “Hoje, os blocos são sufocados. Eu sei que é uma forma do carnaval subsistir, mas acho que tem que ter um caminho”.



“Sacanagem” nas letras

Pedrinho da Rocha falou também sobre a mudança nas letras das músicas que costumam agitar a festa e que são mais explícitas e com teor sexual em destaque.

A sacanagem sempre houve, mas não predominava, tinha também outras coisas. Hoje predomina só o lado vulgar, antes não, predominavam também outras coisas. O que eu vejo hoje é que a vulgaridade não é criativa. Fica um vulgar pelo vulgar. Não tem criatividade. [...] Tem a ver com o processo cultural. Pedrinho da Rocha, publicitário

Assista à entrevista completa: