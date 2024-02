Junior Marabá se encontra com Odacil Ranzi, presidente da AIBA | A TARDE

O prefeito Junior Marabá, gestor de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, se reuniu com o produtor Odacil Ranzi, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), para discutir a realização da18ª edição da Bahia Farm Show.

Uma das maiores vitrines do agronegócio brasileiro e internacional, o evento, que acontecerá entre os dias 11 e 15 de junho, é um importante vetor para a economia da região e do estado como um todo.



“É sempre um prazer encontrar o meu amigo Odacil e poder dividir um pouco do que estamos realizando em nosso governo”, disse o prefeito Junior. “Mas hoje nosso foco foi a realização da Bahiab Farm Show. Tratamos de alguns detalhes que precede a assinatura do convênio que faremos entre AIBA e Prefeitura”, concluiu.



A Bahia Farm Show conta com a presença das maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços, o que torna o evento baiano uma excelente oportunidade de realizar negócios, promover a sua marca e ficar em dia com as novidades do agronegócio mundial. O evento já é a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil.