Acesso à via marginal da BR-324 será alterado a partir deste sábado | A TARDE

O trânsito na via marginal da BR-324 séra alterdo a partir das 7h do próximo sábado, 17, quando os motoristas que trafegam sentido Salvador - Feira de Santana, terão um novo acesso à via marginal da rodovia na região de Águas Claras, em Salvador. A mudança é uma adequação do fluxo de veículos ao novo Complexo Metrô Rodoviário, que está sendo implantado pelo Governo do Estado da Bahia na capital baiana.



Foi criado um novo acesso à via marginal da BR-324 na altura da Concessionária Bravo (mapa em anexo). Essa nova ligação estará disponível a partir das 7 horas de sábado, 17, quando será fechado o antigo acesso, localizado próximo ao Posto Menor Preço. Placas de sinalização estão sendo instaladas para disciplinar o trânsito e evitar transtornos aos motoristas.

O novo acesso à marginal da BR-324 foi aberto cerca de 500 metros antes da antiga ligação. A mudança foi planejada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e responsável pela implantação do novo Complexo Metrô Rodoviário.