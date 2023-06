Atendimento do SAC é suspenso durante feriado de Corpus Christi

O atendimento na rede SAC será suspenso no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 8. Todos os postos SAC da Bahia ficarão fechados, incluindo as carretas do SAC Móvel. O atendimento será retomado normalmente na sexta-feira, 9.

Além disso, os postos SAC de Salvador que funcionam nos shoppings Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, atendem normalmente no sábado, 10, de 9h às 13h.

Atualmente, a Rede SAC atende 68 municípios baianos e conta com 84 unidades de atendimento. São 36 postos na capital, interior e Região Metropolitana de Salvador (RMS) e 45 Pontos SAC, além de três carretas do SAC Móvel.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).