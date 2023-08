Avança Turismo Bahia começa este mês no estado

Com o objetivo de qualificar os profissionais e empresas de turismo e assim melhorar a qualidade do serviço prestado aos visitantes da Bahia, o governo do estado, através da Secretaria de Turismo (Setur), lançou, nesta terça-feira, 22, o projeto “Avança Turismo Bahia” no Museu Eugênio Teixeira Leal, localizado no Pelourinho, às 9h, para empresários e trabalhadores do setor.

O projeto começa ainda este mês e conta com ações no Pelourinho e no Santo Antônio Além do Carmo, e será realizado nas 13 zonas turísticas da Bahia até o ano que vem.

O projeto ‘Avança Turismo Bahia’ não só irá qualificar os profissionais e empresas, mas também orientar o setor de hospedagem e facilitar o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Para Salvador, que faz parte da zona Baía de Todos-os-Santos, um levantamento para melhorar o controle de qualidade dos meios de hospedagem será feito. As capacitações serão direcionadas ao atendimento, boas práticas de higiene e manipulação de alimentos e marketing digital.

“Irá elevar ainda mais a qualidade e o profissionalismo nos serviços que oferecemos aos visitantes. Através da qualificação profissional e empresarial, além das orientações em hospedagem e cadastro, estamos confiantes de que estamos pavimentando o caminho para um crescimento sustentável do turismo em todas as zonas turísticas da Bahia”, afirma Maurício Bacelar, secretário de turismo.

Segundo Rivanete Silva, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado da Bahia (Singtur-BA), o projeto irá fornecer maior auxílio aos profissionais. “O profissional guia de turismo já está inserido nesse contexto, no receptivo. O sindicato tem buscado qualificações independente destes projetos e agora o nosso foco maior, e o que este projeto vai agregar para os guias de turismo, é a qualificação em idiomas, alemão, francês e italiano. Estamos percebendo grande aumento do fluxo desse turista na cidade”, afirma.

Entre as estratégias para Salvador, a presidente afirma já ter entregue à Setur um projeto de atendimento aos navios. “O profissional guia vai ficar nos postos de atendimento, assim como no receptivo na temporada dos navios dos cruzeiros lá no porto de Salvador, que já foi um projeto que iniciou no ano passado, em 2022, e vamos ter a continuidade em 2023”, conta Rivanete.

Para Jean Paul Alfred, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens seção Bahia (Abav-BA), qualificar os profissionais e empresários irá apresentar mudanças para que melhor se adequem às tendências.

“Quando o turista é bem servido, ele passa a ser um propagandista do destino e a tendência é justamente essa, de pegar e capacitar toda a cadeia produtiva para que a gente tenha bons resultados no futuro e prestar bom serviço, inclusive para o baiano também. Assim a gente vai poder qualificar a Bahia como um dos destinos com um serviço melhor”, pontua Jean.

Ele também destaca a importância do projeto para a criação de empregos. “O governo está investindo em melhorar o serviço e qualificar as pessoas que ainda não têm qualificação. Isso vai abrir uma chance de pessoas que estão desempregadas e que poderão fazer esse curso e ficar à disposição do mercado. Isso vai influenciar muito bem no aumento de emprego e renda, eu acho que tem um resultado positivo”, enfatiza o presidente da Abav-BA.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira