Bahia tem 14 novos empregadores na lista suja do trabalho escravo | A TARDE

A Lista Suja do Trabalho Escravo tem 14 novos empregadores baianos que submeteram pessoas a condições análogas à de escravidão incluídos, após atualização divulgada nesta terça-feira, 10, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com os novos dados, a Bahia se iguala ao Piauí, que já ocupava o 1º lugar entre os estados da região Nordeste. Ambos ficaram em 4º lugar no território nacional, atrás somente do Pará (17), São Paulo (32) e Minas Gerais (37).

Popularmente conhecida como 'lista suja', o relatório é o principal instrumento de políticas públicas para o combate ao trabalho escravo. Por meio dela, é possível verificar e combater o problema.

Segundo o MTE, foram 99 trabalhadores submetidos às condições de trabalho similares à escravidão na região nos últimos anos. Os casos foram registrados em 19 municípios.

Essa foi a maior atualização da lista na história, com 204 nomes adicionados. No Nordeste, os estados ficaram à frente do Maranhão (13), Ceará (5), Pernambuco (4), Rio Grande do Norte (3), Alagoas (3), Paraíba (2) e Sergipe (2).

Abril e setembro são os meses em que a atualização do documento ocorre em todos os anos. Os nomes só são adicionados após conclusão do processo administrativo que julgou o caso, com uma decisão sem possibilidade de recurso. No entanto, os nomes são retirados em caso de novas decisões judiciais ou por completarem o período de dois anos.

Cidades da Bahia com empregadores envolvidos:

- Sento Sé: cinco casos com 22 trabalhadores;

- Santa Luzia: um caso com 11 trabalhadores;

- Elísio Medrado: um caso com um trabalhador;

- Xique-Xique: um caso com 10 trabalhadores;

- Mulungu do Morro: um caso com um trabalhador;

- Ribeirão do Largo: um caso com três trabalhadores;

- Salvador: um caso com um trabalhador;

- Canavieiras: um caso com um trabalhador;

- Santa Cruz Cabrália: um caso com dois trabalhadores;

- Ilhéus: dois casos com seis trabalhadores;

- Feira de Santana: dois casos com dois trabalhadores;

- Várzea Nova: um caso com 12 trabalhadores;

- Angical: um caso com dois trabalhadores;

- Baixa Grande: um caso com um trabalhador;

- Cardeal da Silva: um caso com um trabalhador;

- Uruçuca: um caso com um trabalhador;

- Ipirá: dois casos com três trabalhadores;

- Jacobina: um caso com 14 trabalhadores;

- Itabuna: um caso com cinco trabalhadores.