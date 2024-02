10 embarcações reforçam serviço na travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

A Travessia Salvador-Mar Grande opera desde às 5h desta quinta-feira, 15, com registro de grande movimento de embarque no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Os passageiros estão sendo atendidos por 10 embarcações: são oito em tráfego e duas em stand by, que cumprem com horários de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, conforme o fluxo nos terminais.

Em Salvador, a primeira saída do primeiro Terminal Náutico foi às 6h30, que é o horário normal. A última saída de Mar Grande está programada para as 18h. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30h.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.



Travessia Salvador-Morro de São Paulo - A previsão é que os catamarãs deixem o Morro com lotação completa, ainda por conta do movimento de retorno de turistas que se deslocaram para o local durante o período de Carnaval.

Seis catamarãs estarão operando na travessia, com os seguintes horários: saídas de Salvador, do Terminal Náutico: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Saídas de Morro de São Paulo: às 9h, 11h30, 13h, 14h e 15h.



A passagem custa R$ 151,31, de Salvador para Morro, e R$ 138,71, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito..



Passeio às Ilhas - Com procura muito boa por baianos e turistas, as escunas de turismo vão começar a sair às 8h, do Terminal Náutico, para o tradicional "Passeio às Ilhas". As embarcações cumprem, no roteiro, paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30.