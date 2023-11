Ação oferece implante de DIU para pacientes do SUS em Salvador | A TARDE

O Centro Médico Elsimar Coutinho Day Hospital (Ceparh), em parceria com o curso de Enfermagem da Faculdade Unijorge, oferece um serviço gratuito de implante de Dispositivos Intra-Uterinos (DIU) para mulheres, em Salvador.

O serviço vai ser realizado no Instituto de Saúde, campus Paralela, e começa nesta terça-feira, 7, com consultas às terças e quintas-feiras, das 8h às 13h, em horário agendado. Ao todo, serão ofertadas 70 unidades de DIU para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), no total.

Para a marcar, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (71) 99611-6919 e preencher um formulário de solicitação. Após a inscrição, o instituto vai informar a data e horário. No dia agendado, será necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.