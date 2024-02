Ação promove limpeza na Praia de Vilas do Atlântico neste domingo | A TARDE

Uma ação de limpeza de praia vai acontecer no próximo domingo, 35, na Barraca Araruama, em Vilas do Atlântico, localizada em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A concentração do encontro acontecerá às 8h30.

Os interessados em participar devem fazer a inscrição no site Limpeza de Praia. Serão direcionados para o grupo de voluntários no whatsapp para trocas de conhecimento e dúvidas.

A organização disponibilizará todos os materiais necessários para a coleta, além de água.