Acidente com dois micro-ônibus deixa um ferido em Salvador | A TARDE

Um acidente com dois micro-ônibus foi registrado em uma rotatória do bairro São Marcos, na manhã desta segunda-feira, 4. Segundo informações divulgadas ao Portal A TARDE pela Secretaria de Mobilidade (Semob), um dos condutores ficou ferido.

O motorista do ônibus que fazia a linha L607 - Castelo Branco x Itapuã tentou desviar de uma motocicleta e acabou atingindo um coletivo que fazia a linha L602 - Colina Azul x Bromélias.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) esteve no local para resolver a ocorrência e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.



O trânsito ficou congestionado no sentido Barradão, mas o atendimento ao acidente foi finalizado e a via já está liberada.

Nota da Semob

