Acidente entre ônibus e moto deixa uma pessoa ferida na Av. Suburbana

Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 19, na avenida Suburbana, região do bairro do Lobato, sentido Calçada. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias.

Devido ao acidente, o fluxo de veículo segue intenso na região. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que agentes já estão no local controlando o trânsito e aguardando pela chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE, o piloto da moto aparece ao chão e seu veículo debaixo do coletivo.

