Caminhão passa por cima de moto na Av. Bonocô, em Salvador | A TARDE

Um grave acidente causa transtornos a quem passa pela Avenida Mario Leal Ferreira, a Bonocô, na manhã desta segunda-feira, 13. Por volta das 8h, um caminhão se chocou contra uma motocicleta, acabando por passar por cima.

O acidente deixou trânsito congestionado no sentido Centro, próximo à Estação Metrô Bonocô. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

Não há maiores informações sobre o estado de saúde do motociclista ou se houve feridos.