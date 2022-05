Cantor do Jammil tem carro roubado em Itapuã; assista ao vídeo

O vocalista da banda Jammil, Rafael Barreto, teve seu carro roubado na noite desta sexta-feira, 21. O cantor relatou que ficou bastante assustado, mas agradeceu por estar vivo.

De acordo com a assessoria do artista, no momento da ação, Rafael estava com a esposa, Flávia Baraky, e a filha do casal, Bella, de apenas três anos. A família estava deixando a casa de amigos, no bairro de Itapuã, na capital baiana, quando três homens chegaram em outro automóvel e anunciaram o assalto. Além do veículo, foram levados dois aparelhos celulares, cartões de banco, CNH e documentos do carro.

Apesar de todo o horror vivido, Rafael e sua família passam bem e não tiveram nenhum tipo de dano físico.

O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos, e, segundo a Polícia Civil, diligências serão realizadas pela unidade especializada para tentar identificar e localizar os suspeitos.